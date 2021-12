Ecco le regioni che potrebbero passare in zona gialla lunedì 20 dicembre

Da oggi lunedì 13 dicembre entra in zona gialla la Calabria, che va ad affiancare Friuli Venezia Giulia (in zona gialla dallo scorso 29 novembre) e la provincia autonoma di Bolzano (che ha effettuato il cambio di colore la scorsa settimana).

In Italia i contagi continuano ad aumentare. A livello nazionale la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva è del 9% e nei reparti ordinari è dell’11%. L’incidenza è di 196,60 casi ogni 100 mila abitanti. Ma quali regioni passeranno in zona gialla il prossimo lunedì 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale? Entriamo nel dettaglio.

Trentino e Liguria a rischio, dati già da zona gialla

La prossima sarà la settimana del Natale e sono diverse le regioni a rischio zona gialla da lunedì 20 dicembre. La zona più vicina al cambio di colore è la provincia autonoma di Trento che ha già superato le soglie d’allerta. La percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva è del 20%, mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono il 16%. L’incidenza settimanale è di 255, 17 casi ogni 100 mila abitanti.

Per entrare in zona gialla occorre superare il 10% per le terapie intensive, il 15% per i reparti ordinari e l’incidenza di 50 ogni 100 mila abitanti. Se i dati del Trentino dovessero rimanere invariati fino a giovedì, sarebbe matematico il passaggio lunedì 20 dicembre in zona gialla.

Stesso discorso per la Liguria. Al momento la regione presieduta da Giovanni Toti ha il 12% dei posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid e il 16% dell’area medica. L’incidenza è di 231,88. Se i dati dovessero rimanere invariati, matematico anche per questa regione il passaggio in zona gialla lunedì 20 dicembre.

Le altre regioni a rischio zona gialla da lunedì 20 dicembre

Tra le altre regioni che rischiano la zona gialla da lunedì 20 dicembre - a cinque giorni dal Natale - ci sono Veneto e Marche. Entrambe hanno superato la soglia del 10% di terapie intensive occupate da pazienti Covid. E non sono distanti anche da quella del 15% per i reparti ordinari. Il Veneto ha una percentuale del 13% per le terapie intensive e del 13% per i reparti ordinari. L’incidenza è di 441,82, con circa 4 mila contagi al giorno.

«Probabilmente entreremo di nuovo in zona gialla. Di per sé, il super green pass ci consente di vivere come prima tranne l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Il problema vero è la zona arancione, ma per il Veneto al momento non vedo rischi», ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia.

Per quanto riguarda le Marche, le terapie intensive sono al 14% e l’area medica al 12%. L’incidenza è di 200,48 casi ogni 100 mila abitanti.

«Osservata speciale» anche la Lombardia con il 9% dei posti letto occupati in terapia intensiva e il 14% in area medica. L’incidenza è di 194,87.

Le regioni già in zona gialla

Al momento ci sono tre regioni già in zona gialla. Friuli venezia Giulia (terapie intensive 15%, reparti ordinari 23% e incidenza 357,04), la provincia autonoma di Bolzano (area critica 19%, area medica 18%, incidenza 553,67) e la Calabria (11% terapie intensive, 17% reparti ordinari e incidenza 135,48).