Regione Lazio, bando per diplomati e laureati in cerca di lavoro: cos’è e come funziona Torno Subito 2022

La Regione Lazio ha pubblicato il bando Torno Subito 2022 dedicato a diplomati e laureati inoccupati o disoccupati che vogliono immettersi nel mondo del lavoro con corsi di formazione o esperienze lavorative al di fuori della Regione e rimborsi spese fino a quasi 1.000 euro.

Il bando promosso dall’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche della Regione Lazio è stato presentato nella sede di Lazio Innova a Roma alla presenza di centinaia di giovani e membri delle istituzioni. La cifra stanziata per il progetto è di 24 milioni di euro. Le domande sono partite il 5 ottobre per la prima finestra. Vediamo cos’è il bando Torno Subito 2022 e come fare domanda.

Torno Subito 2022: a chi è rivolto e come funziona

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Lazio per dare l’opportunità a tanti giovani di approfondire le proprie conoscenze professionali grazie a un’esperienza lavorativa o formativa da svolgere all’estero o presso altre Regioni italiane con un rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio. A partecipare all’iniziativa potranno essere i cittadini italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Lazio, inoccupati o disoccupati e in una delle seguenti condizioni:

studenti universitari;

laureati;

diplomati ITS;

diplomati in possesso di un diploma di studi direttamente afferente ai seguenti ambiti: cinema, audiovisivo, spettacolo e musica, beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita;

altri diplomati con un diverso diploma di studi ma obbligatoriamente in possesso di una qualifica professionale direttamente afferente ai seguenti ambiti: cinema, audiovisivo, spettacolo e musica, beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita.

Gli studenti universitari, laureati e diplomati ITS potranno presentare le proprie proposte progettuali su qualsiasi ambito tematico di riferimento. Gli altri diplomati invece dovranno attenersi a progetti rientranti nel proprio piano di studi e quindi in tema di cinema, audiovisivo, spettacolo e musica, beni culturali e turismo, enogastronomia, sport e qualità della vita.

L’edizione 2022 di Torno Subito prevede 2 linee progettuali:

Torno Subito formazione : prevede la frequenza al di fuori della Regione Lazio di corsi di formazione erogati da soggetti pubblici o privati dalla durata minima di 30 giorni e massima di 180;

: prevede la frequenza al di fuori della Regione Lazio di corsi di formazione erogati da soggetti pubblici o privati dalla durata minima di 30 giorni e massima di 180; Torno Subito Work Experience: prevede uno stage al di fuori della Regione Lazio per un periodo massimo di 180 giorni attraverso un rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio da un minimo di 490 euro fino ad un massimo di 1.000 euro a seconda della distanza.

Terminata la fase 1 con un periodo di formazione o tirocinio, il progetto prevede una seconda fase con un tirocinio curriculare, formativo e di orientamento o extracurriculare di un periodo di 3 mesi nel territorio della Regione Lazio, da svolgere presso un ente o azienda del settore privato, profit o no profit, compresi gli studi professionali, finalizzato al reimpiego delle competenze acquisite nella Fase 1. Lo stage sarà retribuito totalmente dalla Regione Lazio con un rimborso che ammonterà a 800 euro lorde mensili.

Torno Subito 2022: come fare domanda

Il bando verterà su due finestre temporali: la prima è iniziata lo scorso 5 ottobre e terminerà alle ore 16 del 30/11/2022. La seconda avrà inizio alle ore 9 del 01/02/2023 e terminerà alle ore 12 del 31/03/2023.

Le domande andranno presentate in modalità esclusivamente telematica tramite il portale SIGEM della Regione Lazio con accesso riservato a possessori di credenziali Spid. Oltre ai vari dati i candidati dovranno decidere se optare per il progetto formativo o il progetto work experience. In entrambi i casi il proponente deve individuare i soggetti partner scelti sia in fase 1 che in fase 2 dove svolgere il proprio percorso. I soggetti partner dovranno essere individuati dal proponente in piena autonomia in funzione degli obiettivi che lo stesso si prefigge di raggiungere.