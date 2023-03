Rc auto, nuovo aumento dell’assicurazione: quanto vale la stangata per auto e moto

Aumenta vertiginosamente il costo dell’assicurazione auto in Italia. Secondo i dati di Facile.it a febbraio è salito del 15% annuo, con picchi anche del 20% per alcune compagnie. Colpa dell’inflazione che fa aumentare i costi delle riparazioni e dell’aumento del numero di incidenti, dicono loro, ma in questo modo la stangata finisce dritta nelle tasche dei cittadini.

Molte famiglie, che con il nuovo anno hanno rinnovato la propria Rc auto, si sono ritrovate la sorpresa di aumenti anche a doppia cifra, magari anche senza essere stati coinvolti in incidenti stradali. Insomma, una notizia negativa che arriva all’improvviso, dopo anni di cali costanti. Questo ennesimo rincaro, poi, si somma a quello delle bollette del gas e della luce, del carburante e del carrello della spesa, generando un effetto depressivo generale molto importante.

Rc auto, quanto vale l’aumento a febbraio

Secondo Facile.it per assicurare un veicolo a quattro ruote un anno fa si spendevano 448 euro, ora 515, con un aumento da 40 a 50 euro medi. Per quanto riguarda le moto, invece, il rincaro varrebbe tra i 10 e i 20 euro. Gli aumenti sono iniziati nell’ultimo trimestre del 2022, con uno 0,7% medio annuo in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

A gennaio, poi, è arrivata la stangata: secondo Segugio.it c’è stata una crescita del 3,2% sul mese precedente e addirittura del 16,3% rispetto a gennaio 2022. Il pesante rincaro è continuato a febbraio, con una crescita dell’1,3% su base annua.

Stangata sull’assicurazione auto e moto, la protesta di Assoutenti

Secondo il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, questi rincari così elevati sono “del tutto ingiustificati e non rispondenti alle dinamiche di mercato, anche in relazione alle forti differenze territoriali con la Lombardia, che sfiora il 20% di aumento annuo”.

Rc auto, come trovare il prezzo più basso

In uno scenario del genere l’unica soluzione possibile per pagare di meno è confrontare tutte le offerti presenti sul mercato e contrastare nuovi possibili aumenti. Per trovare la polizza meno cara ci si può far aiutare dal “Preventivatore pubblico”, uno strumento messo in piedi dall’Ivass e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso.

Questo Preventivatore fa confrontare i prezzi dell’Rc auto delle varie compagnie assicurative che operano in Italia. Così l’utente può anche chiedere condizioni aggiuntive, personalizzando la copertura affinché sia più aderente alle sue esigenze personali. Si può cioè acquistare la polizza a un prezzo più basso, attutendo il colpo dei rialzi di questi ultimi mesi.