Questo è uno dei ponti più alti del mondo, un miracolo di ingegneria creato dall’uomo

Una delle opere infrastrutturali più complicate da costruire è sicuramente un ponte. Prima di prendere in considerazione l’idea di costruirne uno, sono tantissime le variabili da prendere e analizzare. Mesi e mesi di studi, progettazioni, prima di veder posata la prima pietra. Pensiamo al ponte sullo Stretto di Messina, progetto mastodontico che promette finalmente di collegare la Sicilia con la Calabria. Un progetto certamente utile che permetterebbe di ridurre drasticamente i tempi per recarsi da costa a costa ma che prevede costi elevatissimi e numerosi limiti, uno di questi è dovuto ai forti venti che imperversano in quella zona e poi, stiamo parlando sempre di un ponte sospeso in mare.

I ponti sono però fondamentali per abbreviare i tempi di percorrenza sopratutto in zone tortuose dove farci passare una strada è praticamente impossibile. Esistono tantissimi ponti al mondo che si distinguono per lunghezza, altezza e bellezza infrastrutturale. Uno di questi si trova in Cina, precisamente nella provincia sudoccidentale cinese di Guizhou. Si tratta del ponte Pingtang che con l’altezza dei suoi piloni è considerato uno dei più alti al mondo.

Il ponte Pingtang è il più alto al mondo

È stato aperto al traffico il 30 dicembre 2019 ed è un’opera molto importante che collega la superstrada Pingtang-Luodian. Per costruirlo ci sono voluti 1,5 miliardi di yuan, ovvero circa 215 milioni di dollari. Il ponte è situato nella prefettura autonoma di Bouyei-Miao, nel distretto di Qiannan. È lungo 2.135 metri, è sostenuto da lunghi cavi di acciaio e si estende su un canyon profondissimo. I suoi piloni in cemento armato sono alti 332 metri, pari ad un edificio di 110 piani. Secondo le autorità cinesi, si tratta di uno dei ponti più alti al mondo.

La sua apertura è stata fondamentale per gli abitanti della Regione. Il ponte infatti riduce il tempo di percorrenza tra Pingtang e Luodian da oltre due ore e mezza a circa un’ora e facilita la riduzione della povertà nelle aree rocciose di desertificazione del Guizhou e della vicina provincia dello Yunnan, nonché nella regione autonoma del Guangxi Zhuang.

Infrastruttura necessaria e fondamentale per far crescere l’economia di quella zona cinese. Ma il ponte Pingtang non è l’unico in Cina perché nella classifica dei ponti più alti al mondo, nelle prime posizioni figurano tutti ponti costruiti in Cina.

Al primo posto troviamo il Duge Bridge, chiamato anche Beipanjiang Bridge. Si tratta di un ponte costruito sopra il fiume Beipan, inaugurato nel 2016 e costruito su 10 campate. L’altezza del pilone più alto è di 565 metri. Poi troviamo il ponte Sidu River Bridge, situato sempre in Cina nella Regione dello Hubei. È lungo 1.222 metri e si trova sul fiume Si Du. È stato inaugurato nel 2009 ed è stato costruito su 7 campate ed è alto 496 metri.

