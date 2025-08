Queste creme solari sono testate sugli animali

Spesso si pensa di acquistare prodotti etici, non testati sugli animali, ma alcune etichette e strategie pubblicitarie possono trarre in inganno e questo discorso vale anche per le preziose creme solari che ci proteggono dai raggi UV.

Con l’arrivo della bella stagione, tutti corriamo (o almeno dovremmo) ai ripari per proteggere la pelle dai danni causati dall’esposizione solare. Ma in pochi si soffermano a riflettere sull’impatto etico delle creme che utilizziamo. Molti consumatori, in buona fede, acquistano cosmetici credendo che siano cruelty free solo perché lo leggono sull’etichetta. Tuttavia, la realtà è spesso diversa: alcune sostanze usate nei solari, in particolare i filtri UV, possono ancora essere testate su animali a causa di scappatoie normative.

Anche se l’Unione Europea ha ufficialmente vietato i test sugli animali per i cosmetici nel 2013, questo divieto non è assoluto. In questo contesto, diventa fondamentale saper distinguere un prodotto realmente cruelty free da uno che lo è solo in apparenza. Ecco come riconoscerli e quali marche sono realmente cruelty free.

Creme solari con ingredienti testati sugli animali: come riconoscere i prodotti certificati

Sebbene il Regolamento Europeo 1223/2009 vieti la sperimentazione animale sui cosmetici, molti filtri chimici presenti nelle creme solari rientrano anche in normative differenti, come il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), che invece consente, in alcuni casi, test di sicurezza su animali. Questo significa che un ingrediente può essere stato testato sugli animali per motivi “di sicurezza chimica”, pur venendo poi impiegato in un cosmetico. Quindi, anche se il prodotto finito può legalmente dichiararsi “non testato su animali”, gli ingredienti che lo compongono potrebbero esserlo stati.

Molte aziende, inoltre, fanno effettuare test fuori dai confini dell’Unione Europea, ad esempio in Cina, dove in alcuni casi la sperimentazione animale è ancora obbligatoria per i prodotti importati, eludendo di fatto la normativa europea. In questi casi, l’etichetta “cruelty free” può diventare una semplice strategia di marketing, non supportata da una reale politica etica.

Per evitare di cadere in queste ambiguità, è importante sapere quali certificazioni siano veramente affidabili. Il simbolo più sicuro da cercare è il Leaping Bunny, il coniglietto stilizzato riconosciuto a livello internazionale e promosso in Italia dalla LAV (Lega Anti Vivisezione). Solo i prodotti che riportano questo simbolo, accompagnato dalla dicitura “LAV – Dalla parte degli animali”, garantiscono che né il prodotto né i suoi ingredienti siano stati testati su animali, né direttamente né tramite terzi. Questo standard prevede anche un controllo sull’intera filiera, inclusi fornitori e laboratori di produzione.

Evitare prodotti ingannevoli significa anche rifiutare etichette vaghe come “non testato su animali” o “cruelty free” senza alcuna certificazione ufficiale. Senza il supporto di un ente terzo, queste affermazioni non sono verificabili e non offrono garanzie concrete. L’unico modo per fare acquisti davvero consapevoli è imparare a leggere oltre il marketing e affidarsi a certificazioni serie.