Queste azioni cinesi sono un affare adesso

Ci sono alcune azioni cinesi interessanti, dei veri affari da cogliere adesso secondo un’analisi di esperti.

Il dragone, quindi, continua a dividere gli strateghi sull’opportunità o meno di investire nei suoi titoli, considerando il periodo economico incerto che sta attraversando.

Come sottolineato in una valutazione su Barron’s, gli investitori a caccia di occasioni ammettono che le prospettive di crescita economica della Cina sembrano incerte e che i politici potrebbero continuare a inciampare. Tuttavia, calcolano che Pechino continuerà a cercare di stabilizzare l’economia, abbastanza da creare un’opportunità tattica nelle tasche del mercato.

Molti sono fuggiti dalla Cina dopo tre anni di rigide restrizioni Covid, misure politiche irregolari e giro di vite sul suo mercato immobiliare e su campioni nazionali come il colosso di Internet Alibaba.

Con gli Stati Uniti e il dragone che stanno entrando in un rapporto ancora più teso, inoltre, alcuni gestori finanziari hanno frenato le loro allocazioni in Cina. Tuttavia, i veterani dei mercati emergenti insistono che le valutazioni basse in alcune parti del mercato azionario cinese sono in realtà un’attrazione. Adesso.

Perché puntare ora su queste azioni cinesi (secondo gli esperti)

Arjun Divecha, fondatore di GMO Emerging Markets Equity, è ancora cauto nei confronti della Cina, ma è diventato meno preoccupato per la lenta ripresa del paese dal Covid.

“Questa normalizzazione della domanda avverrà, e ci sono prove che stia iniziando a verificarsi se si considerano le vendite di automobili”, afferma.

Gli analisti di BCA Research hanno evidenziato segnali di stabilizzazione nell’economia, con la crescita del credito cinese in miglioramento ad agosto e le pressioni deflazionistiche osservate all’inizio dell’estate, con i prezzi al consumo in aumento dello 0,1% rispetto all’anno precedente, migliore del calo dello 0,3% di luglio.

Ma Louis Lau, direttore degli investimenti presso Brandes Investment Partners, dice a Barron’s che vede diverse potenziali strade per migliorare il sentiment degli investitori, e sta già cercando opportunità nei titoli azionari di Internet, negli assicuratori sulla vita, nei produttori di abbigliamento sportivo e nella catena di fornitura del solare.

Per Henry Mallari-D’Auria, chief investment officer di Ariel per le azioni globali e dei mercati emergenti, l’attenzione è rivolta alle aziende orientate al consumo che secondo lui vedranno una crescita più rapida nei prossimi anni, in parte grazie agli sforzi di Pechino per ravvivare la fiducia tra le famiglie.

Non solo, un paio di trimestri di prezzi immobiliari più stabili, così come la crescita dei redditi e il rafforzamento delle vendite di automobili costituirebbero un segnale di miglioramento della fiducia dei consumatori secondo gli analisti.

In questo contesto, a beneficiarne sarà anche il gigante Alibaba, che secondo Mallari-D’Auria può vincere in molteplici modi. “C’è una ripresa ciclica, ma l’azienda si sta anche ristrutturando”, afferma.

Anche se Mallari-D’Auria non si aspetta che le valutazioni tornino ai livelli pre-repressione, dice che gli investitori possono fare bene anche se il titolo rimbalza dalla sua valutazione attualmente bassa di nove volte a 11 o 12 volte gli utili man mano che la fiducia migliora.

Se i consumatori si sentiranno meglio riguardo alle loro prospettive mentre Pechino offre più stimoli, l’esperto afferma che case automobilistiche come Great Wall Motor potrebbero trarne beneficio.

Attenzione, poi, a chi vede una crescita più forte nelle aree su cui si concentra Pechino, come la tecnologia e le imprese legate alla transizione verde, mentre si intensifica il conflitto geopolitico con gli Stati Uniti. Le sanzioni statunitensi che hanno limitato l’accesso della Cina alle tecnologie critiche stanno stimolando maggiori investimenti da parte di Pechino in veicoli elettrici, chip semiconduttori e computer per diventare meno dipendenti dal mondo.