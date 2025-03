Questa superpotenza può cambiare completamente gli equilibri di potere nella corsa all’ipersonico

Come investire in borsa?

La Cina negli ultimi anni sta intensificando gli sforzi nella tecnologia spaziale. Ha costruito la stazione spaziale di Tiangong, avviato avveniristici programmi di esplorazione sulla Luna e Marte ma punta a raggiungere la leadership anche in settori chiave come quello aerospaziale, un settore dove la competizione mondiale è elevata.

La propulsione ipersonica è il settore in cui si sta facendo battaglia tra le potenze mondiali per raggiungere il ruolo di leadership. La Cina con lo sviluppo di una nuova tecnologia sembra aver assunto il vantaggio. Un gruppo di ricercatori dell’Università Beihang di Pechino ha sviluppato una nuova tecnologia di postcombustione per un motore avanzato.

Il nuovo motore ipersonico sviluppato dalla Cina Il principio consiste nell’iniettare polvere di magnesio nei gas di scarico generati dalla combustione del carburante in un motore convenzionale, riuscendo così a raddoppiare la spinta. Sono stati già condotti dei test ad un’altitudine di circa 30 chilometri in condizioni che simulavano una velocità di Mach 6 e i risultati sono stati incoraggianti. Questo progresso segna un passo significativo, poiché i motori a reazione tradizionali possono presentare instabilità in determinate condizioni, come durante il decollo a bassa velocità, quando l’erogazione di energia risulta particolarmente irregolare. Per ovviare a questa criticità, il team ha impiegato il magnesio, apprezzato per la sua elevata reattività, e i test hanno dimostrato l’efficacia della soluzione adottata. Lo sviluppo di motori ipersonici affidabili potrà garantire nel mondo dell’aviazione aerei che viaggiano ad una velocità maggiore e di conseguenza durata dei voli inferiore. Si potrebbe ad esempio completare un volo Roma-New York in un’ora.

Sviluppata una nuova lega metallica Non solo motori ipersonici perché la Cina ha annunciato di aver sviluppato anche una nuova lega metallica dalle proprietà eccezionali. Si tratta di una lega di niobio e silicio in grado di resistere a temperature estreme, ben superiori a quelle che possono sopportare le leghe attualmente utilizzate nella costruzione di motori aeronautici. Anche in questo caso i primi test sono stati incoraggianti e la produzione su larga scala della lega di niobio-silicio potrebbe favorire la costruzione di aerei supersonici in grado di resistere alle temperature elevate che si sprigionano a velocità come Mach 5 o 6. Ma la nuova lega potrebbe trovare applicazione anche in altri settori industriali, come la produzione di turbine a gas per la generazione di energia e la produzione di componenti per reattori nucleari.