Questa piccola e splendida isola italiana ha un nuovo primato

La sostenibilità energetica è un’esigenza sempre più sentita, a qualsiasi livello. E non soltanto per questioni ambientali, ma anche per problematiche di carattere economico. L’energia costa sempre di più, le bollette continuano a salire e le risorse disponibili si riducono ogni giorno. Che fare per migliorare una situazione così difficile e che rischia di peggiorare nei prossimi anni? Una risposta prova a darla l’Isola d’Elba che ha appena lanciato il suo innovativo progetto di Comunità Energetica Rinnovabile. Vediamo di cosa si tratta.

La CER – Elba: uno dei progetti più innovativi per la sostenibilità energetica L’isola d’Elba è famosa in Italia e nel mondo per le sue bellezze turistiche e naturali e per la sua importantissima storia. Ma da pochi giorni lo è anche per un altro motivo: è diventata la prima isola in Italia a trasformarsi in CER, ovvero in una comunità energetica rinnovabile. La CER è una libera associazione che mette insieme singoli cittadini, amministrazioni, imprese e attività commerciali che decidono di unirsi per la costruzione e lo sfruttamento comune di impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Nel caso specifico dell’Elba, il progetto è nato dalla collaborazione tra associazioni di categoria, Camera di Commercio e Università di Pisa nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 europea e del Manifesto Elba 2035, ambizioso programma che punta a una completa decarbonizzazione del territorio.

I numeri del progetto Che il progetto sia estremamente ambizioso lo dicono i numeri. Da qui al 2026 la volontà è quella di installare 100 nuovi impianti che dovrebbero produrre 2.500 Mwh di energia, la metà dei quali da condividere nella comunità stessa. E un contributo decisivo potrebbe arrivare dalle aziende turistiche che, soprattutto nei mesi invernali o in bassa stagione, avranno moltissime possibilità di produrre energia pulita per tutta l’isola. Innovativo anche il format di partecipazione. La comunità energetica elbana è aperta a tutti, dai produttori di energia fino ai singoli consumatori. L’iscrizione al progetto è gratuita e l’energia prodotta da chi aderisce viene automaticamente condivisa tramite la rete distributiva già esistente.