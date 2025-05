Questa moneta da collezione ha appena aumentato di un terzo il suo valore

Per moltissime persone collezionare monete e banconote rare non è soltanto una passione. È anche una forma di investimento che, in alcuni casi, può rivelarsi decisamente redditizia. Uno dei motivi è che le quotazioni delle monete rare o di quelle con errori di conio, estremamente ambite, tendono spesso a salire verso l’alto in tempi molto rapidi. È questo il caso della moneta di cui parleremo nelle prossime righe: la moneta Elisabetta II in oro in versione Nuovo Conio.

La quotazione della moneta Elisabetta nuovo conio in oro La sterlina d’oro denominata “nuovo conio” è una particolare moneta che la Zecca Inglese ha iniziato a produrre e distribuire addirittura nel 1957 e che, ancora oggi, viene considerata come una ottima forma di investimento.

Riconoscerla è molto semplice. Sul lato “dritto” è presente l’immagine della sovrana. Su quello rovescio sono raffigurati San Giorgio e il Drago. Averne un esemplare, in particolar modo in questo periodo, è davvero una fortuna. Il suo valore è passato in appena 12 mesi da 438 euro agli attuali 685 euro, secondo gli esperti di numismatica più accreditati. Ed è già partita la caccia online agli esemplari disponibili nei migliori stati di conservazione.

La moneta di Elisabetta II che vale più di 3.500 euro Quello che in pochi sanno è che Elisabetta II non compare soltanto nelle monete britanniche. La sua effige è presente anche nei coni di molti altri Paesi. Ma soprattutto in monete per le quali i collezionisti sono disposti a pagare cifre notevoli. È il caso, ad esempio, di una moneta commemorativa Australiana dedicata ai Vigili del Fuoco emessa qualche anno fa. Nella versione “base” su uno dei due lati troviamo Elisabetta II, mentre sull’altro l’immagine di alcuni pompieri con una fiamma rossa al centro. La particolarità che ha creato scalpore tra i collezionisti non è, però, la rarità della moneta, bensì uno strano errore di conio: in alcuni pezzi la fiamma colorata è stata stampata sopra al volto della regina e non sul lato dei vigili del fuoco. Ebbene questo piccolo errore, noto anche come “errore del bersaglio”, ha portato il valore degli esemplari difettosi a una valutazione superiore ai 3.500 euro.