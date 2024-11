Questa è la «miglior auto elettrica del mondo», ma costa $380.000

Nell’industria automobilistica è in atto un cambiamento epocale che prevede il graduale passaggio all’elettrico. La maggior parte degli investimenti in ricerca sono ormai incentrati sullo sviluppare motori elettrici dall’autonomia sempre maggiore e sempre più performanti.

Quando però pensiamo a case automobilistiche famose per produrre auto dal segmento alto, come ad esempio la Rolls-Royce, difficilmente pensiamo a questi bolidi che montano motori elettrici. E invece no. Anche la Rolls-Royce ha deciso di investire sull’elettrico e lo scorso anno ha presentato il suo primo modello di questa gamma. Una vettura straordinariamente unica che gli esperti hanno già definito l’auto elettrica migliore al mondo. Peccato che il prezzo parte da 380.000 dollari.

Le caratteristiche della Rolls-Royce Spectre

La Rolls-Royce Spectre è la prima vettura 100% elettrica prodotta dalla casa automobilistica britannica. Per progettarla e produrla ci sono voluti 4 anni. È stata presentata per la prima volta a fine aprile 2023 al salone di Shanghai. Numerosi tester di auto sono rimasti a bocca aperta quando hanno potuto vedere e provare la vettura. Al di là dell’estetica, ciò che rende questa vettura unica è la totale assenza di rumore. Gli sviluppatori hanno creato un’auto «antiacustica» che non emette alcun suono durante la guida. Per rendere l’esperienza un po’ più frizzante, la Spectre riproduce un piccolo suono digitale durante l’accelerazione.

Nonostante il motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 102 kWh che funge anche da struttura portante e pesante 700 kg, la Rolls-Royce Spectre sprigiona una potenza di 577 cavalli, ha un’autonomia di 420 chilometri ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. La Rolls-Royce può essere ricaricata fino a 195 kW in corrente continua e fino a 50 kW in corrente alternata, con la possibilità di passare dal 10 all’80% di carica in 34 minuti.

Le dimensioni sono imponenti, in pieno stile Rolls-Royce con una lunghezza di 5,45 metri, larghezza di 2,08 metri e altezza di 1,56 metri. Il frontale si fa notare con una calandra di grande impatto illuminata da 22 LED. A dominare sul cofano la consueta statuetta. La telecamera a 360 gradi e il sistema di parcheggio automatico di serie dovrebbero inoltre contribuire a garantire che nessuna delle ruote da 23 pollici venga danneggiata durante le varie manovre. Anche per questo la Rolls-Royce Spectre è considerata la vettura elettrica migliore al mondo.

Gli interni sono lussuosi, tipici di una vettura dallo standard elevato. Sedili in pelle e poi legno e metallo a decorare gli interni che possono essere personalizzabili facendo lievitare il costo base da quasi 400.000 euro. Tra portiera e tetto ci sono 4.796 led luminosi che simulano un cielo stellato, qualcosa di davvero unico.

A livello di tecnologia, il computer di bordo si basa sul sistema operativo iDrive 7 di BMW, che è stato profondamente rivisto nella grafica e nelle funzioni. Quanto al comfort, lo spazio sia davanti che dietro è abbondante.