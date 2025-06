Quanto spende oggi l’Italia per la Difesa?

Lo scorso 24 e 25 giugno, i 32 Paesi membri della NATO hanno raggiunto un importante accordo per aumentare progressivamente le spese destinate alla Difesa, portandole dal 2% al 5% del PIL entro il 2035. All’intesa ha aderito anche l’Italia, che, come noto, è parte dell’Alleanza Atlantica. Secondo quanto stabilito, il 3,5% del PIL sarà dedicato alle spese militari tradizionali, ovvero investimenti in armi, mezzi, munizioni, costi operativi, stipendi e pensioni del personale delle forze armate, oltre alle spese per le missioni internazionali. Il restante 1,5% sarà invece destinato alla sicurezza nazionale, con particolare attenzione alla cybersicurezza e alle infrastrutture critiche.

Come riportato dall’Osservatorio sulle spese militari italiane, raggiungere l’obiettivo dell’1,5% del PIL in spese per la sicurezza nazionale non dovrebbe rappresentare una grande difficoltà. In questa categoria rientrano infatti molte voci di spesa già previste o in fase di programmazione, senza dimenticare la possibilità di attingere ai fondi europei del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per investimenti in settori strategici come la cybersicurezza, le telecomunicazioni, le reti energetiche, le infrastrutture critiche e la mobilità militare.