Quanto guadagna Urbano Cairo, lo stipendio del presidente del gruppo Rcs

Urbano Cairo, presidente del gruppo Rcs e di Cairo Communication, ha uno stipendio milionario. La decisione della riconferma è arrivata lo scorso maggio, quando il Consiglio di amministrazione di Rcs ha stabilito e approvato una retribuzione con una componente fissa annua lorda di 1.5 milioni di euro, con una componente variabile che lo scorso anno è stata fissata per un valore di 1.146.000 euro.

Lo stipendio di Urbano Carino e la sua riconferma come presidente di Cairo Communication (che controlla Rcs MediaGroup, editore di Corriere della Sera) ha trovato la critiche degli investitori internazionali.

Nella relazione si legge infatti che per l’esercizio del 2023 il cda “in considerazione della dinamica del costo del lavoro del Gruppo, dell’obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e del permanere di una situazione di incertezza sui mercati di riferimento, ha condiviso di mantenere un sostanziale blocco degli incrementi della componente retributiva fissa”.

Stipendio 2022 di Cairo, il presidente riconfermato del gruppo Rcs

Non mancano le polemiche per la riconferma di Urbano Cairo come presidente del gruppo Rcs e per la sua retribuzione. Nella Relazione sulla politica di remunerazione si apprende che lo scorso maggio il Consiglio di amministrazione, ottenuto l’ok dal Collegio Sindacate e dal Comitato Remunerazione e Nomine, ha deliberato la riconferma per Cairo del titolo di presidente e una retribuzione fissa alla quale aggiungere la componente variabile.

Cosa vuol dire? Significa che in totale i compensi di Cairo si aggirano, per il 2022, a 1.5 milioni di euro come componente fissa annua lorda, alla quale si aggiunge una variabile. La variabile è un compenso, con un tetto massimo, che è stato inizialmente stabilito pari a 1.2 milioni di euro, poi riassestato per 1.146.000.

Il totale dei compensi dati a Cairo per l’esercizio 2022 è di 2 milioni e 646 mila euro, tra compensi fissi (56,6%) e compenso variabile (43,31%).

Guadagni di Urbano Cairo: i compensi del 2023

Anche per il 2023 lo stipendio di Cairo si compone di una parte fissa e una variabile, con lo stesso schema: 1,5 milioni di euro per la componente fissa e un massimo di 1,2 milioni di euro per quella variabile. Nel documento sono specificati i compensi variabili raggiungibili solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari.

Non è prevista la componente variabile a medio-lungo termine per motivi di incertezza legati ai profondi mutamenti che stanno attraversando il settore dell’editoria e il contesto economico generale. Inoltre al momento non sono previsti benefici di natura non monetaria a favore del presidente, dell’amministratore delegato e degli amministratori esecutivi e si tiene conto di un sostanziale blocco degli incrementi della componente retributiva fissa.

In conclusione Urbano Cairo, come presidente del gruppo Rcs, nel 2022 ha avuto guadagni pari a 600mila euro lordi annui, senza componente variabile, in linea con la politica di remunerazione approvata dall’assemblea del 30 aprile 2021. Quanto incasserà Urbano Cairo? Sommando le diverse cifre di compenso per le sue cariche, Cairo per il 2022 incasserà un totale di circa 13,7 milioni di euro.