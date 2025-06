Quanto guadagna Nino Tronchetti Provera?

Da giorni sugli articoli di cronaca rosa si legge il nome di Nino Tronchetti Provera, la nuova fiamma di Michelle Hunziker. Le immagini che ritraggono i due mentre passeggiano mano nella mano per le strade di Milano hanno “infiammato” i giornali-gossip e catturato l’attenzione del pubblico. Il sorriso complice, i baci immortalati dai paparazzi e l’evidente intesa tra i due hanno reso ufficiale una relazione che sembrava da tempo nell’aria.

Per Michelle, volto amatissimo della televisione italiana, questa nuova storia rappresenta un importante capitolo sentimentale dopo la fine della lunga e mediatica relazione con Tomaso Trussardi. Ma a sorprendere è stato soprattutto il profilo riservato e poco conosciuto del suo nuovo compagno. Chi è davvero Nino Tronchetti Provera? E perché il suo nome è così familiare, soprattutto nel mondo della finanza e dell’industria italiana?

Accanto all’interesse per la sfera privata, è cresciuta anche la curiosità sul suo ruolo nel mondo del business e, inevitabilmente, sul suo patrimonio. Una carriera brillante e un cognome importante fanno pensare a cifre da capogiro. Ma quanto guadagna realmente l’imprenditore diventato protagonista delle cronache rosa? Scopriamolo insieme: di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla vita di Tronchetti Provera.

Chi è Nino Tronchetti Provera e cosa fa

Nato a Roma nel 1968, Nino Tronchetti Provera appartiene a una delle famiglie più influenti del panorama economico italiano. Il cognome non è nuovo: Nino è infatti cugino di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli, nonché zio di Giovanni Tronchetti Provera, noto per una breve relazione con Chiara Ferragni. I Tronchetti Provera sono da decenni al centro del capitalismo familiare italiano, tra finanza, industria e investimenti strategici.

Nino si è sempre distinto per un profilo più discreto rispetto ai parenti più esposti mediaticamente. Dopo aver conseguito la maturità, si è laureato con lode in Economia Aziendale alla Luiss di Roma nel 1992, presentando una tesi pionieristica sulla sostenibilità ambientale come leva per lo sviluppo aziendale. Questo interesse lo ha accompagnato per tutta la carriera. In seguito, ha completato la sua formazione con un MBA presso l’INSEAD, una delle business school più prestigiose al mondo, con sedi tra Europa e Asia.

Inizia giovanissimo a lavorare con McKinsey & Co, dove fonda la divisione di Business Ambientale. Già a partire dagli anni ’90, Nino si dimostra attento all’ambiente e all’innovazione, due tematiche che guideranno tutte le sue scelte imprenditoriali. Nel 1997 fonda Cam Tecnologie, azienda italiana attiva nella produzione di energie rinnovabili e biocombustibili. Poi arriva l’esperienza ai vertici del gruppo Telecom Italia, dove dirige prima Finsiel, poi Olivetti.

Il passo decisivo arriva nel 2007, con la fondazione di Ambienta SGR, un fondo europeo di private equity focalizzato esclusivamente sulla sostenibilità ambientale. Ambienta ha sedi a Milano, Londra, Parigi e Monaco, e gestisce oggi circa 3 miliardi di euro in asset. Il fondo investe in imprese che si occupano di ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza delle risorse. Proprio per questo, Nino è oggi considerato uno dei pionieri della finanza sostenibile in Europa. Oltre a guidare Ambienta, è anche presidente della Fondazione Ambienta e siede nel consiglio della Fondazione San Patrignano.