Quanto guadagna Lebron James? Stipendio e patrimonio della stella NBA

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Festa della Mamma 2025, le frasi perfette per gli auguri

Quanto guadagna Lebron James? Nonostante abbia superato le quaranta primavere resta sempre lui la più grande stella della NBA, anche se di recente ha fatto notizia più per i suoi problemi fisici che per le prestazioni in campo.

Lebron James però in questa stagione ha raggiunto un traguardo storico diventando il primo giocatore NBA a superare i 50.000 punti combinati tra stagione regolare e playoff, ma già da tempo il campione di Akron si è guadagnato di diritto un posto nell’Olimpo del basket.

Non a caso è considerato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi per una combinazione straordinaria di talento fisico, intelligenza di gioco e longevità, vincendo in carriera 4 titoli NBA - con tre squadre differenti Cavaliers, Heat e Lakers - oltre a due ori all’Olimpiade.

In estate per la gioia dei tifosi dei Los Angeles Lakers è arrivato il rinnovo del contratto di James con la franchigia californiana fino al 2026, guadagnando la bellezza di 104 milioni di dollari in due anni e coronando il sogno di poter giocare insieme a suo figlio Bronny James.

James padre però è stato bravo negli anni anche a costruire un autentico impero economico tra guadagni sul campo, investimenti e sponsor, tanto da essere considerato da Forbes il primo giocatore NBA in attività a diventare miliardario.

Vediamo allora nel dettaglio a quanto ammonta il patrimonio di Lebron James, dando uno sguardo ai suoi stipendi percepiti in carriera e ai guadagni derivanti dagli sponsor.

L’attuale stipendio di Lebron James con i Lakers Dopo una carriera passata tra Cleveland e Miami, Lebron James nell’estate del 2018 ha deciso di passare ai Los Angeles Lakers per un trasferimento che ha fatto molto clamore nel mondo della NBA. Con il contratto in scadenza alla fine è arrivata la fumata bianca: Lebron James ha rinnovato con i Lakers fino al 2026, guadagnando in questi due anni in totale 104 milioni di dollari per uno stipendio da 52 milioni a stagione. A Los Angeles coronerà anche il sogno di giocare insieme a suo figlio Bronny James: per il giovane c’è un contratto di quattro anni da 2 milioni di dollari a stagione. Non siamo alle cifre del padre ma di certo è uno stipendio molto elevato per la sua età. leggi anche Quanto guadagna un giocatore di basket? Gli stipendi della Serie A

Gli stipendi passati di Lebron James in NBA Con il rinnovo firmato con i Los Angeles Lakers, Lebron James potrebbe diventare lo sportivo più pagato di sempre non solo della NBA, ma di tutta la storia dello sport mondiale. Ecco qual è stata l’evoluzione degli stipendi percepiti da James durante la sua lunga carriera. 2003-2004. Cleveland Cavaliers 4 018 920

2004-2005 Cleveland Cavaliers 4 320 360

2005-2006 Cleveland Cavaliers 4 621 800

2006-2007 Cleveland Cavaliers 5 828 090

2007-2008 Cleveland Cavaliers 13 041 250

2008-2009 Cleveland Cavaliers 14 410 581

2009-2010 Cleveland Cavaliers 15 779 912

2010-2011 Miami Heat 14 500 000

2011-2012 Miami Heat 16 022 500

2012-2013 Miami Heat 17 545 000

2013-2014 Miami Heat 19 067 500

2014-2015 Cleveland Cavaliers 20 644 400

2015-2016 Cleveland Cavaliers 22 971 000

2016-2017 Cleveland Cavaliers 30 963 450

2017-2018 Cleveland Cavaliers 33 285 709

2018-2019 Los Angeles Lakers 35 654 150

2019-2020 Los Angeles Lakers 37 436 858

2020-2021 Los Angeles Lakers 39 219 566

2021-2022 Los Angeles Lakers 41 180 544

2022-2023 Los Angeles Lakers 44 474 988

2023-2024 Los Angeles Lakers 44 474 988

2023-2024 Los Angeles Lakers 52 000 000 Fonte Wikipedia Soltanto grazie ai suoi stipendi, Lebron James ha guadagnato finora qualcosa come 459 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti i 104 milioni che incasserà nei prossimi due anni per un totale di oltre 560 milioni. leggi anche Stipendi NBA 2024/2025, i giocatori che guadagnano di più

Il patrimonio di Lebron James Stando alla rivista specializzata Forbes, al momento Lebron James potrebbe contare su un patrimonio personale da 1,3 miliardi di dollari. Un tesoretto che lo ha fatto entrare nel club delle 3mila persone più ricche al mondo. Nel 2024 sempre secondo la rivista americana è stato il quarto sportivo più pagato al mondo, con un incasso totale di 128 milioni di dollari. Meglio di lui hanno fatto solo Cristiano Ronaldo, Jon Rahm e Lionel Messi. Per Forbes il segreto del suo status di miliardario è da ricercare nell’aver acquisito partecipazioni nei marchi con cui collabora, tra cui Beats by Dre, non limitandosi così a essere un semplice testimonial. Nell’ultimo anno così James avrebbe aumentato il suo patrimonio di 100 milioni di dollari, con la forbice che aumenta a 300 milioni se consideriamo il conto in banca del 2023. leggi anche Gli sportivi più pagati al mondo, la classifica 2025