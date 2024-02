Quanto guadagna Fred De Palma, cantante in gara a Sanremo 2024

Fred De Palma, il cantante torinese che omaggia con lo pseudonimo il regista Brian De Palma, è in gara a Sanremo 2024. Nel Festival di quest’anno porterà il brano «Il Cielo non ci vuole», una canzone che parla di rimpianti, addio e nostalgia, con il cantante che si rivolge alla sua coscienza come se parlasse con un’innamorata.

Sentimenti profondi, un tema non insolito per l’artista, che di solito ne stempera la commozione con ritmi accesi e movimentati. Impossibile fare altrimenti, con alle spalle una carriera da rapper mutata poi in una passione per il reggaeton, che gli ha permesso di consolidarsi nel panorama italiano come vero e proprio innovatore nel suo genere. Quest’anno bisogna però aspettarsi qualcosa di nuovo, la melodia (che conosceremo stasera) «non è pensata per far ballare in spiaggia» ha dichiarato il cantante, ribadendo però che anche il genere reggaeton può veicolare messaggi ed emozioni.

Uno spirito innovativo che finora sta dando i suoi frutti. Sono molti i successi di Federico Palana, questo il suo vero nome, che ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 2016, duettando con Patty Pravo. Riconoscimenti che gli hanno permesso di affermarsi sempre di più e ottenere anche soddisfazioni economiche di tutto rispetto. Ma quanto guadagna Fred De Palma? Ecco cosa sappiamo.

Quanto guadagna Fred De Palma e patrimonio

Non è semplice quantificare i guadagni di Fred De Palma, intanto perché non tutti i dati sono accessibili al pubblico, ma anche perché le fonti di reddito di un cantante sono piuttosto variegate e disomogenee. Possiamo comunque fare delle stime, proprio considerando che i successi professionali di un artista sono piuttosto evidenti. Procediamo quindi ad analizzare i lavori più recenti del cantante.

La partecipazione come cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 assicura al cantante un indennizzo a titolo di rimborso spese pari a 53.000 euro, che spettano però all’intero progetto artistico per la canzone. La parte fissa dell’artista consta però di 3.000 euro per la partecipazione in gara e 5.000 euro per la serata dei duetti. Le esibizioni sul palco dell’Ariston sicuramente influiranno positivamente sullo streaming degli album, aumentando lievemente i guadagni “ordinari”.

La parte dell’ascolto dei brani in streaming dalle varie piattaforme online è tutto meno che trascurabile per un cantante nel 2024, tanto che youtubers.me stima guadagni mensili fino a 13.800 euro soltanto tramite i video sul canale YouTube. Non dimentichiamo, infatti, che proprio Fred De Palma ha collezionato successi formidabili in termini di visualizzazioni dei video musicali. Questo sistema può premiare molto, ma pecca di costanza. Senza dubbio i guadagni dell’ex rapper possono differire molto da un mese all’altro, toccando anche cifre inferiori o - come pare stia accadendo - ben più alte.

Ci sono poi da considerare le vendite dei dischi, i concerti, le cosiddette ospitate e le collaborazioni con gli sponsor. Di solito è il patrimonio del personaggio famoso a darci qualche indicazione in più sul suo effettivo stile di vita, ma per Fred De Palma bisogna stare attenti con le generalizzazioni. L’artista stesso ha infatti rivelato di essere stato dipendente dal gioco, arrivando più volte a dilapidare le sue finanze.

Impossibile quindi stabilire quanto abbia guadagnato nel tempo, ma di certo da quell’intervista dell’anno passato a oggi abbastanza da risollevarsi pienamente. Non si conosce la stima esatta del valore della sua abitazione a Milano, sappiamo però che a livello di popolarità e stile di vita dobbiamo aspettarci guadagni inferiori a quelli di artisti dello stesso panorama, come Sfera Ebbasta e Gue Pequeno, il cui fatturato supera i 2 milioni di euro l’anno. Per Fred De Palma si stimano guadagni inferiori, ma sicuramente di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo.