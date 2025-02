Quanto fattura l’Ariston? Tutti i dati della società dietro il teatro di Sanremo

Il palco dell’Ariston è pronto a riaccendere i riflettori del Festival di Sanremo, giunto ormai alla sua 75a edizione. Come tutti gli anni, a febbraio, il Teatro Ariston attira appassionati di musica e curiosi pronti a instagrammare vip e artisti emergenti, trasformando la nota località turistica della Riviera dei fiori in un epicentro di musica, glamour e gossip. Un giro d’affari da oltre 200 milioni di euro complessivi, con un impatto diretto sulla città e sul territorio di 16 milioni circa, tra ristoranti, shopping, alloggi e appunto affitto dell’Ariston.

Ma quanto fattura l’Ariston? Abbiamo analizzato tutti i dati della società dietro il teatro di Sanremo per capire l’impatto del Festival sul bilancio annuale.

Quanto fattura l’Ariston?

Secondo l’ultimo bilancio depositato, relativo al 2023, il fatturato dell’Ariston è di circa 5,3 milioni di euro. Il giro di affari di un cinema-teatro varia in base a diversi fattori, tra cui la posizione geografica, la dimensione della struttura, il numero di sale e di posti a sedere. In base a questi parametri, il fatturato annuo oscilla tra i 500.000 euro e i 2 milioni di euro, ma può raggiungere i 5 milioni di euro per strutture situate in grandi città o in centri commerciali ad alta affluenza. Il fatturato dell’Ariston risulta dunque eccezionale, se paragonato a quello di aziende simili.

La redditività risulta invece essere nella media di settore (10%-20%). Nello stesso anno, infatti, l’utile si è attestato a 583.519 euro, in crescita del 6% rispetto a 550.456 euro dell’anno precedente, con un margine di redditività del 10,8%.

Dalla gestione ordinaria, derivante dalla vendita dei biglietti, dalla vendita di cibo e bevande, dall’affitto delle sale per eventi e dal merchandising, l’Ariston incassa complessivamente quasi 4,8 milioni di euro in 12 mesi, di cui un terzo, ossia 1,6 milioni di euro, derivano dall’affitto del Teatro per tre mesi da dicembre a febbraio.