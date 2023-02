Quanto e come guadagna un cantante? Non c’è soltanto la figura del cantante, si potrebbero aggiungere anche quelle del cantautore, della popstar o di quei nomi che non si possono non conoscere. Questi ultimi sono su un altro livello di guadagni, in generale però il cantante, soprattutto quando raggiunge una certa fama, guadagna piuttosto bene. Ma come fa?

È la domanda da un milione di dollari, quella che si fanno coloro che vogliono iniziare una carriera nel mondo musicale e chi osserva da fuori. Rispondere alla domanda non è affatto semplice, perché sia un cantante che un cantautore o una popstar guadagnano da un insieme di entrate.

Concerti, cd, musica in streaming, ma non solo. Cerchiamo di rispondere alla domanda su come e quanto guadagna un cantante grazie al suo lavoro sul palco e fuori.

I guadagni di un cantante: album musicali e cofanetti

Quando si immagina il guadagno di un cantante, che sia più o meno noto, si immaginano cd, gli album e cofanetti venduti. Perché i guadagni dei cantanti sono sempre stati questi in passato: la vendita dei cd, la prova concreta della produzione musicale. Oggi questa parte dei guadagni è sicuramente inferiore rispetto ad altre, ma rappresenta comunque uno spazio di creazione importante per il cantante che può mettere nella confezione parte del senso dell’album e della sua produzione musicale.

Sono anche piuttosto noti i cofanetti, soprattutto quelli da collezione, quelli che racchiudono più di un album o i migliori pezzi dell’artista. In media la vendita di cd, album e cofanetti fa guadagnare all’artista piuttosto poco sul singolo pezzo venduto. Si tratta di un valore di 1,17 euro fino anche a 1,60 euro. Il guadagno dipende dal tipo di contratto che l’artista ha la casa di produzione o se l’etichetta è la propria.

I guadagni di un cantante dalle view online: Spotify e Youtube

Oggi il cantante non guadagna più molto con la vendita degli album, quanto più con tutto ciò che circonda l’uscita dei brani. Una parte fondamentale per mantenere il contatto con il pubblico è l’uscita dei singoli su piattaforme di streaming musicale gratuite come YouTube e Spotify. Queste sono gratuite sono per l’utente, ma il cantante guadagna una percentuale per ogni ascolto od ogni tot numero di ascolti. Anche in questo caso il calcolo è complesso e il guadagno dipende dall’artista, dalla sua fama o dalla sua capacità di far riprodurre i propri brani quotidianamente da quante più persone possibili.

Per esempio Spotify offrendo agli artisti il 70% di guadagno per ogni ascolto, ovvero lo 0,07 euro per riproduzione. Su YouTube il guadagno è mediamente più basso, ma anche qui entra in gioco il fattore fama e capacità di raggiungere milioni di visualizzazioni.

I guadagni di un cantante in tour: i concerti

Parte fondamentale dei guadagni di un artista sono i concerti. Per ogni tappa del tour un artista può arrivare a guadagnare cifre davvero alte. Non è scontato dire che anche qui il fattore fama, cioè visibilità e capacità di vendere quanti più biglietti possibile, è essenziale. Infatti la maggior parte dei cantanti famosi guadagna per ogni esibizione del tour, altri invece guadagnano una percentuale su tutto il tour. Infine ci sono quegli artisti che guadagnano anche una percentuale per ogni biglietto venduto.

In fatto di numeri si sta parlando di cifre milionarie per tour grandi. Per esempio la cantante Adele arrivava a guadagnare fino a 500.000 dollari per ogni spettacolo o ancora per esempio la cantante Pink ha guadagnato oltre 1 milione di dollari per il suo tour da 70 spettacoli.

I guadagni di un cantante in tour: merchandising

Sì, il tour è il fattore determinante della ricchezza di un cantante, ma parte fondamentale della struttura di guadagno è il merchandising. Questo è venduto tutto l’anno, non soltanto durante il tour e può essere accompagnato da introiti milionari. Basta pensare al caso di Kanye West, che grazie suoi contatti con importanti marchi sportivi ha fatturato milioni con il suo merchandising.

Quando il mondo della musica incontra quello della moda il risultato economicamente vantaggioso per entrambe le parti. La moda sfrutta la fama del cantante per vendere la sua versione economica nei negozi o per far aumentare il valore del proprio marchio; il cantante viene pagato per la pubblicità e ha la possibilità di produrre una propria linea insieme al brand. Tutti questi elementi insieme permettono di rispondere alla domanda su come, ma soprattutto quanto guadagna un cantante.