Wimbledon 2024 oggi, quando giocano Paolini e Musetti: data e orario semifinali

Wimbledon 2024 oggi: cresce l’attesa per le semifinali che vedranno come protagonisti i nostri Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, a caccia di una storica finale rispettivamente contro sua maestà Novak Djokovic e Donna Vekić.

Al Torneo di Wimbledon tutti si aspettavano Jannik Sinner e invece ecco spuntare fuori Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, segno di come il tennis in Italia sia cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e che la nostra racchetta non è rappresentata solo dal fenomeno altoatesino che, nonostante la sconfitta ai quarti di finale contro Daniil Medvedev, resterà comunque il numero uno del ranking Atp.

Finora nessun italiano è riuscito a vincere a Wimbledon, con il miglior risultato che è stata la finale raggiunta da Matteo Berrettini nel 2021. A sconfiggere il tennista romano fu quel Novak Djokovic che adesso in semifinale sfiderà Lorenzo Musetti che in cinque set ha piegato lo statunitense Taylor Fritz.

Jasmine Paolini nel tabellone femminile ha impiegato invece due set per superare con un netto 6-2 6-1 l’americana Emma Navarro: la tennista toscana in semifinale affronterà ora la croata Donna Vekić, attuale numero trentasette al mondo.

Vediamo allora l’orario dell’incontro di oggi tra Jasmine Paolini e Donna Vekić valido per le semifinali del Torneo di Wimbledon 2024 - Lorenzo Musetti e Novak Djokovic giocheranno invece domani - e dove sarà possibile vedere tutti i match in diretta tv e streaming.

Paolini e Musetti, semifinali Wimbledon 2024: data e orario

Il tabellone di Wimbledon 2024 ha previsto per le semifinali di questo Slam la sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic per il torneo maschile, mentre il tabellone femminile prevede che a giocarsi l’accesso alla finale siano Jasmine Paolini e Donna Vekić.

Data e orario degli incontri di Paolini e Musetti a Wimbledon.

Jasmine Paolini-Donna Vekić: giovedì 11 luglio, ore 14:30

Lorenzo Musetti-Novak Djokovic: venerdì 12 luglio, orario da definire

Paolini e Vekić si sfideranno sull’erba del campo centrale di Wimbledon oggi giovedì 11 luglio alle ore 14:30. La semifinale tra Musetti e Djokovic invece si terrà domani venerdì 12 luglio con l’orario che ancora deve essere comunicato.

Dove vedere in tv il Torneo d Wimbledon

In Italia il Torneo di Wimbledon 2024 è un’esclusiva Sky, con le partite che saranno visibili in tv - naturalmente per chi possiede un abbonamento - sui dieci canali creati ad hoc dall’emittente satellitare per coprire l’evento.

Le semifinali di Wimbledon 2024 con protagonisti i tennisti italiani potranno essere viste in diretta sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).

Per gli amanti dello streaming e per chi ha un abbonamento al pacchetto Sport, Wimbledon 2024 sarà visibile anche sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.