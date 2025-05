Quali sono le città più felici al mondo? La classifica 2025

Si trova in Europa la città più felice del mondo secondo Happy City Index 2025, che per la prima volta tra i suoi criteri di valutazione ha introdotto la “salute fisica e mentale dei cittadini”. Anche l’Italia rientra nella classifica ma è molto lontana dal podio.

Il report, realizzato dall’Institute for Quality of Life di Londra, ha esaminato 200 città in tutto il mondo, analizzando la loro capacità di garantire benessere diffuso ai propri abitanti. A sorprendere, oltre ai risultati numerici, è soprattutto l’approccio sempre più umano e qualitativo all’idea di felicità urbana: non basta più l’efficienza economica o la bellezza architettonica, ma serve un impegno concreto verso la salute mentale, la sostenibilità e l’equilibrio vita-lavoro.

L’edizione 2025 rappresenta un punto di svolta proprio per questo motivo: la felicità viene misurata non solo con indicatori tangibili, ma anche con parametri che riflettono la qualità dell’esperienza quotidiana. Vediamo quali sono le città più felici al mondo secondo l’ultima classifica e quali sono i criteri che hanno determinato le loro posizioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

leggi anche Le 15 città più moderne al mondo, classifica 2025

Le città più felici al mondo 2025: quali sono i criteri Il rapporto Happy City Index 2025 si basa su 82 indicatori suddivisi in sei grandi macroaree: governance;

ambiente;

economia;

mobilità;

qualità della vita;

salute fisica e mentale.

Questa nuova area di valutazione ha profondamente influenzato la graduatoria, spostando l’attenzione su aspetti più intimi del benessere individuale.

La novità principale è quindi rappresentata dall’inserimento di criteri come benessere psicologico, accesso a servizi sanitari, alimentazione, sicurezza urbana e work-life balance. Elementi che, sempre più spesso, si rivelano determinanti per il benessere percepito dei cittadini. L’obiettivo non è tanto individuare una “città perfetta”, che gli stessi autori dichiarano non esistere, ma evidenziare le realtà urbane che meglio sanno adattarsi e rispondere ai bisogni dei propri abitanti. Inoltre, le città sono suddivise in tre categorie: Gold Cities, Silver Cities e Bronze Cities, a indicare diversi livelli di qualità della vita percepita. Le 31 “Gold” rappresentano l’eccellenza globale, con distribuzione equilibrata tra Europa, Asia, Nord America e Sud Pacifico.

Quali sono le 30 città più felici al mondo nel 2025: la classifica Ecco la classifica delle città più felici al mondo nel 2025 secondo l’Happy City Index: Copenaghen, Danimarca; Zurigo, Svizzera; Singapore; Aarhus, Danimarca; Anversa, Belgio; Seul, Corea del Sud; Stoccolma, Svezia; Taipei, Taiwan; Monaco di Baviera, Germania; Rotterdam, Paesi Bassi; Vancouver, Canada; Vienna, Austria; Parigi, Francia; Helsinki, Finlandia; Aalborg, Danimarca; Berlino, Germania; New York, USA; Dresda, Germania; Bruxelles, Belgio; Ginevra, Svizzera; Porto, Portogallo; Barcellona, Spagna; Oslo, Norvegia; Dublino, Irlanda; Milano, Italia; Roskilde, Danimarca; Reykjavik, Islanda; Auckland, Nuova Zelanda; Adelaide, Australia; Minneapolis, USA. Sul podio si distinguono Copenaghen, Zurigo e Singapore, tre città molto diverse ma accomunate da politiche attente alla salute pubblica, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione. Copenaghen conquista il primo posto grazie all’eccellente equilibrio tra modernità, qualità dell’aria, trasporti ecologici e benessere mentale. Zurigo unisce ricchezza economica, istruzione accessibile e mobilità sicura, mentre Singapore si afferma per la sua visione di lungo periodo, l’efficienza governativa e l’altissima aspettativa di vita. Ma l’Italia in tutto questo dov’è? Non solo Milano è rientrata nella classifica, me vediamo quali posizioni hanno conquistato. leggi anche La città più ostile al mondo si trova a meno di 500 chilometri dall’Italia