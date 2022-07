Quali corsi fare per trovare lavoro più facilmente

Nell’analisi di un vasto numero di curriculum da parte di un’azienda che intende assumere nuove risorse umane un grande punto a favore del candidato è sicuramente l’aspetto della formazione ovvero il numero di corsi di aggiornamento e perfezionamento che una persona ha frequentato per consolidare la base delle sue conoscenze operative e teoriche.

Non si parla quindi di possedere un titolo di laurea triennale o specialistica o di aver frequentato un master; per spiccare è utile anche la certificazione di skills tecnico pratiche immediatamente spendibili sul posto di lavoro.

Ecco quindi una selezione delle discipline sulle quali conviene puntare per consolidare il proprio bagaglio di competenze trasversali se si vuole fornire un’ottima prima impressione sulla propria proattività e voglia di mettersi in gioco.

Le piattaforme migliori dove apprendere

La realtà di portali e agenzie che offrono corsi online è in continua evoluzione, ma ci sono alcuni punti cardine da tenere a mente per fare la scelta giusta e investire il proprio tempo e il proprio denaro nella maniera più consapevole e intelligente.

Per iniziare conviene affidarsi infatti a realtà consolidate in grado di fornire alte prestazioni a prezzi concorrenziali.

La nostra selezione premia così una rosa di aziende e piattaforme certificate dedicate all’apprendimento online quali:

Learnn

Coursera

Udemy

Lacerba.io

Domestika

Alteredu

Life Learning

9 corsi per far spiccare il proprio CV

Imparare qualcosa di nuovo può essere un semplice diletto ma per inserirsi nel mondo del lavoro è necessario rapportare il piacere anche alle necessità del mercato e alle richieste che più frequentemente le aziende potrebbero avanzare nel futuro.

Le due macro aree di riferimento a oggi sono senza ombra di dubbio rappresentate dal settore dell’IT e dal vasto campo della comunicazione digitale.

In quest’ultimo panorama rientra il vasto campo di competenze attinenti al digital marketing, una macro tema quantomai rilevante perché la presenza online di qualsiasi business è ormai data per scontata per assicurarsi un buon flusso di affari.

Per dare un’idea delle diverse branche che rientrano in questo settore possiamo citare i corsi specializzati in:

SEO (Search Engine Optimization) : strumenti e conoscenze di ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca (es. Google) per facilitare il posizionamento e la visibilità di un brand.

: strumenti e conoscenze di ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca (es. Google) per facilitare il posizionamento e la visibilità di un brand. SEM (Search Engine Marketing) : attività di creazione di annunci per le aziende che ben si posizionano sui motori di ricerca tramite investimenti mirati.

: attività di creazione di annunci per le aziende che ben si posizionano sui motori di ricerca tramite investimenti mirati. Social media manager : gestione organica e coerente dei social media con la promozione di contenuti e campagne pubblicitarie in grado di generare un alto tasso di ROI (return of investiment).

: gestione organica e coerente dei social media con la promozione di contenuti e campagne pubblicitarie in grado di generare un alto tasso di ROI (return of investiment). Web Analytics: disciplina che si basa sull’analisi dei dati web come per focalizzare in maniera produttiva le attività di un brand rispetto alle abitudini dei suoi clienti e degli utenti target.

L’ambito dell’Information Technology invece richiama a sé molteplici discipline che potenziano la crescita digitale su cui negli ultimi anni si è posto l’accento. Per acquisire le competenze tecniche necessarie a inserirsi in questo contesto sono necessari corsi altamente specializzati ma la richiesta di risorse umane è talmente alta che non sarà difficile inserirsi una volta completato il proprio percorso formativo.

I corsi più consigliati per incontrare le richieste del mondo del lavoro sono quelli di specializzazione in:

Data Analysis : analisi e raccolta di dati per schematizzare le tendenze d’acquisto (e non solo).

: analisi e raccolta di dati per schematizzare le tendenze d’acquisto (e non solo). Scrittura Python, Java o C : apprendimento di uno o più linguaggi macchina per aumentare la versatilità nell’ambito della programmazione.

: apprendimento di uno o più linguaggi macchina per aumentare la versatilità nell’ambito della programmazione. Machine Learning: creazione di algoritmi di apprendimento per automatizzare processi onerosi per l’azienda.

creazione di algoritmi di apprendimento per automatizzare processi onerosi per l’azienda. Web Developing : abilità fondamentali per sviluppatori web o designer di siti internet.

: abilità fondamentali per sviluppatori web o designer di siti internet. Cybersecurity: utilizzo dell’insieme di tecnologie che proteggono i sistemi informatici da attacchi esterni volti al furto di dati riservati o a generare danni economici.

