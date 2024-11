Qual è un business estremamente profittevole di cui pochi sono a conoscenza?

Come scrivere i prompt per ottenere risultati perfetti dall’AI

Cercare - ma soprattutto trovare - nuove opportunità di business per guadagnare soldi nel 2024 è una sfida ardua, ma non impossibile.

Spesso, concentrarsi su attività dove la concorrenza è minore può rivelarsi una scelta vincente, seppur con le dovute cautele e con alla base un ottimo business plan.

Analizzando i settori ancora sottovalutati ma con un potenziale di redditività elevato, capaci di soddisfare le esigenze dei consumatori come delle aziende, abbiamo individuato le opportunità più promettenti e le idee imprenditoriali innovative più interessanti del momento.

1) Micro-apprendimento

Viviamo in un’epoca in cui il tempo è prezioso e quella che è stata soprannominata “conoscenza mirata” è sempre più richiesta. Il micro-apprendimento si propone come soluzione ideale perché offre contenuti didattici brevi e focalizzati.

Più nello specifico, questo business consiste nella creazione e distribuzione di contenuti didattici brevi e focalizzati, progettati per passare le competenze necessarie e specifiche in pochi minuti.

In Italia, il mercato della formazione professionale risulta in crescita, soprattutto per i professionisti che vogliono aggiornarsi su tecnologie e competenze digitali. Ad esempio, un corso online su come utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale o un software gestionale o ancora una guida rapida sulle normative fiscali potrebbe attirare freelance, imprenditori e studenti universitari.

Un modulo ben progettato può essere venduto tra i 20 e i 100 euro. Offrendo pacchetti o abbonamenti anche ad aziende, nei migliori dei casi i guadagni possono superare i 10.000 euro mensili.

2) Servizi sanitari a distanza

La pandemia ha indubbiamente accelerato la diffusione della “sanità digitale”, tramite la quale le persone possono ricevere prestazioni mediche a distanza, ma il settore offre ancora diverse opportunità inesplorate.

Ma come procedere? Ad esempio, lanciando sul mercato una piattaforma di telemedicina o di supporto psicologico online che consenta a medici e terapeuti di interagire con i pazienti attraverso delle consulenze virtuali.

Con la sanità italiana spesso lenta e congestionata, con lunghe liste d’attesa per prenotare visite specialistiche, una piattaforma di telemedicina potrebbe andare a colmare un’enorme lacuna, intercettando l’interesse di chi necessita un’assistenza immediata, specialmente in aree poco servite e lontane dalle grandi città.

Un consulto medico online può essere venduto tra i 30 e i 100 euro. Facendo leva sul numero degli utenti, una volta ingranato il business il fatturato mensile potrebbe oscillare tra i 20.000 e i 50.000 euro.

3) Personalizzazione basata sull’AI

Le aziende sono sempre alla ricerca di nuovi modi per fidelizzare i proprio clienti e l’intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento utilissimo allo scopo.

Nascono così delle opportunità di business potenzialmente interessanti, andando a sviluppare piattaforme che utilizzano l’AI per creare esperienze personalizzate per i consumatori, come suggerimenti di prodotti o strategie pubblicitarie su misura.

La vendita di questi prodotti e servizi può arrivare a generare tra i 5.000 e i 30.000 euro di entrate mensili, a seconda del numero di clienti.

4) Prodotti ecocompatibili

L’attenzione alla sostenibilità è in costante crescita e tale contesto spiana la strada ad un nuovo mercato focalizzato su prodotti innovativi, elettrodomestici a basso consumo o detergenti biodegradabili. Spazio anche ai servizi, con ad esempio l’offerta di consulenze per ristrutturazioni ecologiche.

Quest’ultima opportunità di business può arrivare a generare entrate superiori ai 100.000 euro all’anno, mentre un e-commerce di prodotti sostenibili potrebbe raggiungere i 20.000 euro/mese.

5) Disintossicazione digitale

In un mondo dominato dalla tecnologia, il desiderio di riconnettersi con sé stessi è sempre più diffuso. Nascono così nuove opportunità di business, come l’organizzazione di ritiri per un detox digitale in luoghi immersi nella natura o la creazione di un’app dedicata alla mindfulness e al benessere mentale.

Gli italiani sono sempre più consapevoli dell’importanza del benessere mentale. Ritiri in regioni come Toscana, Umbria o Trentino-Alto Adige, arricchiti dallo svolgimento di attività olistiche, potrebbero interessare dipendenti stressati, professionisti, ma anche giovani e intere famiglie.

Un ritiro di tre giorni potrebbe costare dai 500 ai 1.500 euro a persona. Ipotizzando di organizzare uno o due eventi mensili, si potrebbero generare entrate superiori ai 30.000 euro al mese.

6) Servizi in abbonamento

L’abbonamento è una formula vincente capace di generare entrate ricorrenti e fidelizzare la clientela. Ma come intercettare questa certezza? Ad esempio, creando delle box tematiche in abbonamento tematiche (ad esempio di vini, prodotti biologici) o realizzando dei contenuti digitali esclusivi per nicchie di mercato, come una lista della spesa mensile per mangiare più sano, con tanto di menu e ricette illustrate.

Una box venduta a 50 euro a 500 abbonati genera 25.000 euro di entrate mensili. I contenuti digitali possono raggiungere entrate simili, ma solo se ben targetizzati.

7) Realtà virtuale e aumentata

Con l’evoluzione delle tecnologie immersive, i settori che utilizzano VR e AR sono in piena espansione, anche in Italia, creando delle opportunità per fare impresa attraverso lo sviluppo di soluzioni VR/AR per settori come il turismo, l’immobiliare o la formazione.

In un Paese ricco di patrimonio culturale e artistico come il nostro, la VR può letteralmente rivoluzionare il turismo, ad esempio attraverso tour virtuali nei musei o visite immersive a siti storici.