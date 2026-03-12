Abbonati

Qual è il Paese più bello del mondo, secondo i turisti e la stampa internazionale?

Andrea Fabbri

12 Marzo 2026 - 05:23

Forbes ha recentemente svelato qual è il Paese più bello al mondo per una vacanza. Ed è una meta africana davvero sorprendente

Qual è il Paese più bello del mondo, secondo i turisti e la stampa internazionale?

I conflitti internazionali, il meteo impazzito, il sovraffollamento e l’aumento dei prezzi hanno completamente rivoluzionato il mondo del turismo. Le mete tradizionali soffrono enormemente rispetto al passato e chi ha ancora la possibilità di viaggiare opta spesso per destinazioni meno battute, ma infinitamente più tranquille ed economiche.

Ecco perché non stupisce che gli esperti di Forbes abbiano eletto lo Zimbabwe come Paese più bello al mondo per una vacanza.

leggi anche

Le 10 spiagge più belle al mondo del 2026. Solo un’italiana in classifica
Le 10 spiagge più belle al mondo del 2026. Solo un'italiana in classifica

È lo Zimbabwe come Paese più bello al mondo

Il premio di Forbes è legato a molti fattori che non stupiscono chi l’Africa la conosce bene. Al contrario di mete gettonate come il Sudafrica, l’Egitto e il Marocco, lo Zimbabwe è estremamente più economico e vanta un mix di bellezze paesaggistiche e culturali con pochi eguali al mondo.

Non per niente le prenotazioni dei voli nell’ultimo anno sono aumentate del 50% verso l’aeroporto di Harare e dell’80% verso quello di Bulawayo.

Il Paese punta sul turismo

Nel 2025 lo Zimbabwe ha accolto 1,7 milioni di turisti internazionali. Un numero enorme se pensiamo che appena nel 2020 il settore era in crisi nera con decine di strutture ricettive chiuse e con i parchi naturali praticamente deserti.

E se ancora non sono disponibili i dati economici ufficiali del 2025, quelli del 2024 fanno capire bene quanto siano stati efficaci gli investimenti del governo e dei privati per risollevare il comparto.

Lo Zimbabwe ha “incassato” circa 1,04 miliardi di euro di entrate provenienti dal turismo nel 2024. Il frutto dei miglioramenti fatti nelle infrastrutture (aeroporti in primis), nella rete stradale, nell’accessibilità ai parchi e nell’ammodernamento delle strutture ricettive.

In più sono arrivate anche nuove procedure semplificate per l’ottenimento dei visti e misure per la diversificazione che hanno coinvolto sempre di più le comunità locali, portando sulla mappa dei turisti località sconosciute appena 5 anni fa.

Cosa vedere nello Zimbabwe

Le bellezze naturalistiche, nonostante gli investimenti fatti per la diversificazione, restano il punto di forza dello Zimbabwe. Le Victoria Falls sono state inserite nei Patrimoni UNESCO addirittura dal 1989 e sono considerate tra le cascate più belle del pianeta, se non le più belle in assoluto.

Discorso simile può essere fatto per i safari, celebri per la ricchezza della fauna selvatica di parchi incredibili come quello di Hwange e quello di Mana Pools, lungo il fiume Zambesi, uno dei pochi luoghi in cui è possibile muoversi a piedi o in canoa ed entrare in diretto contatto con animali incredibili.

Altrettanto suggestivo il Lago Kariba, un bacino artificiale lungo 282 km in cui si è creato un ecosistema unico che comprende specie come i coccodrilli, gli ippopotami, gli elefanti e le aquile.

E tornando ai Patrimoni UNESCO e alle mete storico-culturali è impossibile non citare le rovine del Grande Zimbabwe, gli incredibili resti di una città medievale situati nei pressi di Masvingo.

leggi anche

I 6 Paesi meno affollati d’Europa per un viaggio senza code interminabili

I 6 Paesi meno affollati d'Europa per un viaggio senza code interminabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Turismo
# Forbes
# Zimbabwe
# Vacanze
# Viaggiare

