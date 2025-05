Come ricevere gratis prodotti Amazon

Amazon Vine è un servizio proposto dall’azienda di e-commerce che ti permette di ricevere gratis prodotti a casa. In che modo? Semplicemente lasciando recensioni sincere e obiettive entro 30 giorni dalla ricezione dell’articolo.

Non si tratta di una truffa o di un sistema volto a migliorare la valutazione generale di un oggetto, in quanto è proprio Amazon ad aver inserito nelle proprie linee guida l’obbligo di scrivere un commento reale e basato unicamente sulla propria esperienza d’utilizzo.

Come accedere al programma

Purtroppo non tutti possono accedere ad Amazon Vine, in quanto non si tratta di un servizio aperto al pubblico. L’unico modo per entrarne a far parte e diventare una Voce di Vine è tramite invito ufficiale via email direttamente dalla piattaforma di e-commerce.

Come specificato nella pagina ufficiale, sono solamente i recensori più attendibili a poter sperare di ottenere un invito. C’è un algoritmo che si basa sulla classifica recensori, in costante aggiornamento in base al numero di recensioni lasciate, alla loro lunghezza, alla loro completezza e alla loro utilità per il resto della community.

Non è possibile accedere alla classifica dei recensori per vedere in quale posizione ti trovi e cosa devi fare per scalare posizioni, in quanto Amazon stessa ha deciso di renderla privata qualche anno fa. Dunque tutto quello che puoi fare è recensire quello che ricevi in maniera completa ed esaustiva, allegando foto e video di prova quando possibile.