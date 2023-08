Previsioni meteo weekend 5 e 6 agosto, il ciclone Circe si abbatte sull’Italia: chi è più a rischio?

Il Ciclone Circe si abbatte sull’Italia e non risparmia alcuna regione portando con sé un calo drastico delle temperature di almeno -10°C. Sarà un week end d’agosto con temperature quanto mai autunnali e temporali sparsi in tutta Italia.

Il ciclone di aria fredda si è già abbattuto sull’Italia centro settentrionale portando piogge, rischio di grandine. Questi fenomeni potrebbero rivelarsi anche piuttosto intensi e colpiranno l’intera penisola nell’arco di questo week end.

Se il Ciclone Circe si è abbattuto solo quest’oggi, venerdì 4 agosto, al Nord, in poche ore raggiungerà questa sera anche il Sud-Est. Come ormai è risaputo, temporali violenti, grandine e venti molto forti sono il frutto di supercelle temporalesche che potrebbero raggiungere diverse regioni in poche ore. Vediamo quindi quali sono le previsioni del week end e quali sono le zone più a rischio.

Ciclone Circe si abbatte sull’Italia: le previsioni meteo weekend 5 e 6 agosto

Prima di procedere nello specifico e conoscere quali saranno le Regioni più esposte al rischio di grandine e supercelle temporalesche è importante capire l’andamento del meteo per questo primo week end d’agosto, comprendendo quale sarà il percorso del ciclone Circe.

Venerdì 4. Al Nord forti temporali, calo termico e raffiche di vento. Al Centro temporali e vento. Al Sud: soleggiato e clima caldo, sono attese in serata piogge sparse.

Sabato 5. Al Nord si registrerà qualche rovescio residuo specialmente ad Est. Al Centro numerosi rovesci sulle regioni adriatiche. Al Sud sono attesi forti temporali in transito.

Domenica 6. Al Nord nuovi rovesci al Nord-Est, soleggiato nel resto del Settentrione. Al Centro soleggiato a tratti variabile sulle adriatiche. Stesso discorso per il Sud soleggiato, ma fresco e ventoso.

Intanto in tutta la penisola si registrerà un calo vertiginoso delle temperature, che si avvertirà maggiormente da sabato. Al Centro-Nord sono attesi 28-24°C, mentre al Sud nel giro di sole 24 ore si passerà da temperature record a temperature autunnali, dai 37°- 40°C del venerdì ai 27°-29°C di sabato.

Ciclone Circe, previsioni meteo weekend 5 e 6 agosto: le regioni più a rischio

Guardando più da vicino la cartina geografica della nostra penisola, è difficile dire dove, ed esattamente quando, colpiranno i temporali più forti, ma stando alle attuali proiezioni a livello regionale possiamo vedere quali sono le zone più a rischio.

Venerdì 4 agosto, le zone più esposte al rischio di supercelle e grandinate nel pomeriggio sono Lombardia, e l’area dal Piemonte verso il Triveneto, qui la linea temporalesca potrebbe trasformarsi in una Storm line entro la serata; mentre al Centro la probabilità di fenomeni intensi riguarderanno soprattutto il sud della Toscana, Alto Lazio, Umbria e Marche e Abruzzo; dalla sera invece anche Campania, Calabria e Sicilia potrebbero essere raggiunte da violenti temporali.

Sabato 5 agosto il tempo rimarrà instabile con probabili fenomeni intensi specie al Sud e, fino al mattino, anche al Nord-Est: non sono esclusi, poi dei nubifragi sul settore ionico in movimento verso levante, nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio il rischio maggiore sarà confinato alla fascia adriatica dalle Marche fino alla Puglia. Intanto nel resto d’Italia le temperature saranno già scese con schiarite prevalenti. Anche la Sicilia dovrà fare attenzione al vento di Maestrale che potrebbe portare onde alte fino a 3 metri.

Domenica 6, invece, il tempo migliorerà con ampie schiarite in quasi tutta Italia, unica aera che potrebbe risentire del ciclone Circe è il Triveneto, dove potrebbero verificarsi nuove piogge, prima che il ciclone si allontani definitivamente verso i Balcani e poi verso l’Ucraina.