Il colpo di stato in Perù si conclude con un fallimento spettacolare. Cosa è successo?

Una profonda crisi politica si sta sviluppando in Peru, un paese sudamericano attualmente governato da un governo di sinistra. Il Perù è uno dei paesi più grandi del continente, sia in termini di territorio che di popolazione, ed è stato testimone di alcuni anni di turbolenze politiche.

Mercoledì, il presidente peruviano Pedro Castillo avrebbe dovuto essere processato per impeachment davanti al Congresso. Poche ore prima del voto, però, ha dichiarato lo scioglimento del Congresso e lo stato di emergenza per l’intero Paese.

Ha quindi proceduto a dichiarare un «governo di eccezione» che avrebbe governato per decreto. Apparendo alla televisione nazionale, ha anche dichiarato un coprifuoco.

Questa mossa è stata immediatamente considerata dai suoi coetanei come un «colpo di stato», e non sarebbe il primo tentativo nella storia democratica del paese. Altri due scioglimento del Congresso sono stati compiuti da ex presidenti. La prima è stata trent’anni fa di Alberto Fujimori, attualmente in carcere per violazione dei diritti umani. Il secondo, molto più recente, è stato nel 2020 di Martin Vizcarra.

Lo stesso Castillo ha subito due precedenti impeachment, riuscendo a sopravvivere a entrambi. Questo terzo voto, tuttavia, probabilmente non sarebbe finito a suo favore, quindi probabilmente perché ha deciso di agire ora.

Il suo colpo di stato, tuttavia, non è andato come previsto.

Le conseguenze del colpo di stato

Immediatamente dopo che Castillo ha tentato con la forza di prendere il potere, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Perù ha twittato che «Gli Stati Uniti respingono categoricamente qualsiasi atto extra-costituzionale del presidente Castillo per impedire al Congresso di adempiere al suo mandato.» Nessun paese ha riconosciuto subito il nuovo governo, e anche Castillo aveva problemi interni.

Subito dopo il golpe, i più importanti membri del governo peruviano denunciarono l’atto. «Uno scioglimento del Congresso fatto da questo signore (Pedro) Castillo che sta morendo di paura è semplicemente illegale,» ha detto il vicepresidente del Congresso Martha Moyano. «Siamo di fronte a un colpo di stato.»

Quindi, il vicepresidente peruviano Dina Boluarte ha respinto il tentativo di Castillo, venendo successivamente convocato dal Congresso per formare un nuovo governo.

Nel frattempo, il Congresso ha proceduto con il processo di impeachment come se nulla fosse accaduto. Degli 87 voti necessari per mettere sotto accusa Pedro Castillo, 101 sono stati espressi. Castillo era nascosto all’interno dell’ambasciata del Messico a Lima, ed è lì che è stato trovato.

Pedro Castillo è stato catturato dalla polizia peruviana e detenuto, ponendo fine al breve ma intenso tentativo di colpo di stato.

La democrazia peruviana per ora è salva, ma il terzo golpe degli ultimi tempi fa domandare agli analisti quanto tempo ci vorrà prima del prossimo. Come ha affermato l’analista Denisse Rodriguez-Olivari, «Il sistema democratico in Perù è crollato.»

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2022-12-07 21:13:19. Titolo originale: Coup d’Etat in Peru ends in Spectacular Failure. What happened?