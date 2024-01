Perché Sinner non paga le tasse in Italia

Jannik Sinner è tornato in Italia. Il neo campione degli Australian Open ha fatto ritorno in patria accolto da una popolazione festante che ha gioito insieme a lui domenica scorsa quando ha giocato e vinto in rimonta la finale del torneo d’Australia che apre la stagione tennistica 2024. Un risultato incredibile a soli 22 anni che lo ha fatto entrare di diritto come protagonista di una delle imprese sportive più importanti della storia di questo paese. Mai nessun tennista italiano aveva vinto in Australia e sopratutto una vittoria in un torneo del grande Slam mancava dal 1976 quando Adriano Panatta trionfò al Roland Garros.

Sinner ha incontrato la premier Giorgia Meloni che si è complimentata con lui e nei prossimi giorni incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a tutta la squadra di Coppa Davis che ha trionfato a fine 2023 contro la Serbia.

Nel corso della conferenza stampa con i giornalisti, Sinner ha parlato di diversi aspetti del suo futuro; come migliorare l’andamento nei tornei Slam e scalare la classifica che ad oggi lo vede come numero 4 al mondo. Ciò che ha colpito è la sua tranquillità, la sua poca inclinazione agli eccessi. In tanti hanno pensato che dopo questo trionfo Sinner potesse in qualche modo distrarsi ma in realtà è apparso concentrato e motivato a proseguire la sua carriera all’insegna del lavoro.

Sinner ha poi parlato anche della decisione di risiedere a Montecarlo e non in Italia. "Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco e dissi che ci sarei andato anche io. Lì ci sono tanti tennisti con cui allenarsi, le strutture sono buone, lì mi sento a casa. Posso andare al supermercato con zero problemi. Sto bene lì, ecco”, la motivazione di Sinner.

Quindi strutture sportive all’avanguardia e meno pressione da gestire, sarebbero queste le motivazioni. Una scelta però che ha fatto storcere il naso a molti visto che avendo la residenza all’estero, Sinner non contribuisce al paese perché non paga le tasse. Una scelta di vivere a Monaco condivisa anche da altri colleghi tennisti e sportivi famosi che nel corso della loro carriera hanno guadagnato un bel po’ di soldi. Sinner con il solo trionfo in Australia ha vinto 2 milioni di euro ma la fetta più importante degli introiti arriva dalle sponsorizzazioni. Certamente vivendo a Montecarlo può usufruire di un regime fiscale conveniente.

Montecarlo è un piccolo paradiso fiscale

Il principato di Monaco è uno di quei Stati considerati paradisi fiscali. Il motivo principale risiede nel fatto che non esiste tassa sul reddito delle persone fisiche per i residenti monegaschi. Quindi chi risiede lì non è soggetto a imposta sul reddito. Nel caso di Sinner, non tutti i suoi guadagni sono però esentasse. Le somme vinte nei vari tornei in giro per il mondo sono soggette a tassazione nel paese in cui vengono percepiti. Ad esempio per la somma di 2 milioni di euro vinta agli Australian Open, Sinner dovrà pagare le tasse in Australia seguendo il regime fiscale del luogo. Stesso discorso per i premi vinti in altre nazioni. Diverso invece è la situazione per i guadagni da sponsorizzazioni che rappresentano comunque una bella fetta e che con la popolarità della vittoria in Australia acquisita è destinata probabilmente ad aumentare.

In questo caso tali redditi sono soggetti a tassazione nel luogo dove la persona ha la residenza. Quindi principato di Monaco dove, come abbiamo detto, i redditi per le persone fisiche non sono tassati.

Spostare la propria residenza fiscale comunque non basta per eludere le tasse in Italia. La legge dice che per avere residente fiscale all’estero, una persona deve effettivamente viverci. L’Agenzia delle Entrate può presumere, in base ai dati in suo possesso, che la residenza fiscale di un cittadino sia in Italia. Sta poi al cittadino stesso dimostrare a un giudice che gli elementi di fatto dicono il contrario.