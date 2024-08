Perché si erano sciolti gli Oasis (e 60 milioni di motivi per cui si sono riuniti)

Gli Oasis, una delle band più iconiche del Britpop, hanno segnato un’intera generazione con le loro canzoni e il loro stile. Nonostante il successo, nel 2009 la band si è sciolta a causa di tensioni interne, in particolare tra i fratelli Gallagher, noti per i loro conflitti pubblici e privati.

Dopo quindici anni di carriere separate, i fan hanno finalmente ricevuto la notizia che aspettavano: la reunion degli Oasis è diventata realtà, con un tour che ha riacceso l’Oasis-mania.

Ma cosa ha portato davvero alla loro rottura e cosa li ha spinti a tornare insieme?

Lo scioglimento: storia della fine del gruppo

Il rapporto tra Liam e Noel Gallagher è sempre stato caratterizzato da una tensione latente, alimentata da personalità contrastanti e da un costante conflitto. La dinamica era già evidente molto prima del fatidico 2009 e venne immortalata persino in episodi satirici come quelli di Celebrity Deathmatch di MTV. La vera crisi esplose dopo l’uscita di Dig Out Your Soul, l’ultimo album degli Oasis.

Il 28 agosto 2009, la band era attesa al Rock en Seine, un festival a Parigi. Ma solo cinque giorni prima, la loro esibizione al V Festival di Chelmsford era stata annullata, ufficialmente a causa di una laringite di Liam. Noel, però, svelò successivamente che il vero motivo era stato l’intossicazione alcolica di Liam, troppo ubriaco per cantare.

Nel camerino del Rock en Seine, la tensione raggiunse il culmine. Noel descrisse come il fratello avesse lanciato una prugna contro il muro, seguito poi da un gesto ancora più problematico: tornò con una chitarra, brandendola come un’arma e minacciò Noel in un’escalation di violenza.

Fu il momento decisivo per Noel, che decise di abbandonare la band, stanco delle liti e delle situazioni insostenibili. La decisione segnò la fine degli Oasis, nonostante fossero rimasti solo due concerti da fare. Noel rifletté successivamente che, con un po’ più di tempo e distanza, avrebbe potuto gestire la situazione diversamente, forse concludendo il tour prima di prendersi una pausa. Ma in quel momento, la rottura era inevitabile.

La reunion: tutti i motivi

Dopo quindici anni di separazione, la notizia della reunion degli Oasisb ha fatto il giro del mondo, alimentata non solo dalla nostalgia dei fan, ma anche da una serie di motivi più pratici. Uno dei principali è, senza dubbio, l’aspetto finanziario.

Il pretesto ufficiale per la reunion è stato il 30° anniversario dell’uscita di (What’s the Story) Morning Glory?, l’album che ha consacrato gli Oasis a livello internazionale. Per celebrare l’evento, è stato annunciato un tour di 14 concerti nel Regno Unito e in Irlanda tra luglio e agosto 2025, con date in luoghi iconici come il Principality Stadium di Cardiff, il Manchester Heaton Park, Wembley Stadium e il Croke Park di Dublino. L’altissima richiesta ha portato all’aggiunta di ulteriori tre date.

Secondo le stime, il tour del 2025 potrebbe generare un indotto complessivo di circa 400 milioni di sterline tra biglietti, sponsor, merchandising e diritti televisivi. Questo significa che ciascun fratello potrebbe guadagnare fino a oltre 50 milioni di sterline. Nonostante il patrimonio personale di Noel sia già sostanzioso, grazie ai diritti d’autore, la prospettiva di un guadagno così significativo ha contribuito a far accadere quello che molti fan ritenevano ormai impossibile: la reunion degli Oasis.

Oltre al denaro, la pressione dei fan ha giocato un ruolo significativo. La richiesta di una reunion è stata costante negli anni, con petizioni, campagne sui social media e una devozione ininterrotta da parte di milioni di persone in tutto il mondo.

Infine, ci sono le motivazioni personali e creative. Dopo anni di carriere separate, sia Noel che Liam potrebbero aver sentito il bisogno di tornare a quel successo collettivo che solo gli Oasis potevano offrire. La maturità acquisita negli anni potrebbe aver permesso ai due fratelli di rivalutare il loro rapporto e di mettere da parte, almeno temporaneamente, le vecchie ruggini per tornare a fare musica insieme.

