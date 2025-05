Perché Microsoft è finita nell’occhio del ciclone su Gaza

Bufera su Microsoft per ciò che accade nella Striscia di Gaza e per la complicità dell’azienda con il governo israeliano.

Secondo un [rapporto di Drop Site News, Microsoft avrebbe implementato una politica che blocca automaticamente le email interne contenenti le parole “Palestine”, “Gaza”, “apartheid” o “genocide” sui suoi server Exchange. La scoperta, segnalata nei giorni scorsi dal gruppo di dipendenti pro-Palestina No Azure for Apartheid, è avvenuta subito dopo le proteste che hanno interrotto la recente conferenza per sviluppatori Microsoft Build 2025 a Seattle.

Il filtro automatizzato, che impedisce silenziosamente la consegna di tali email, è stato denunciato come un tentativo di soffocare il dissenso interno riguardo alla collaborazione di Microsoft con il governo e l’esercito israeliano durante il conflitto in corso a Gaza. Secondo The Intercept, i dipendenti hanno notato che le email contenenti queste parole chiave o non arrivano ai destinatari o subiscono ritardi di ore. Termini come “Israel” o “Palestinian” non sembrano invece soggetti a restrizioni. [...]