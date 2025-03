Patente di guida, nuova norma adottata in tutta l’UE. Ecco chi riguarda

Come investire in borsa?

L’UE continua i grandi cambiamenti nel mondo dei trasporti per rendere le strade europee sempre più sicure. I dati preliminari pubblicati dalla Commissione Europea indicano 19.800 decessi nel 2024 in incidenti stradali. Un dato in calo del 3% rispetto al 2023 con 600 vite perse in meno. Nonostante il calo più significativo delle vittime della strada nel 2024 rispetto al 2023, il ritmo complessivo di miglioramento resta insufficiente.

La maggior parte degli Stati membri non è ancora in linea con l’obiettivo dell’UE di dimezzare il numero di vittime entro il 2030. Per cercare di arginare ancora di più i decessi e rendere le strade europee più sicure, il Consiglio Trasporti Ue ha approvato una nuova regola riguardante le sospensioni e i ritiri delle patenti di guida. Ecco quale.