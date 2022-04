Pasqua 2022: quali sono le tradizioni italiane

Pasqua e tradizioni, è finalmente arrivata una delle festività più attese dell’anno da grandi e piccini. La domenica di Pasqua rappresenta un importante appuntamento non solo religioso, ma anche un’occasione per trascorrere del tempo in famiglia, con amici e parenti, immersi nelle tradizioni locali. Dopo due anni di pandemia, durante i quali processioni e tradizioni sono state annullate, Pasqua 2022 sarà la giusta occasione per ritornare a compiere i tipici riti locali e tradizioni, anche se non sarà così per tutte le città d’Italia.

In realtà sono molteplici i simboli e le usanze di Pasqua. Irrinunciabili sono ovviamente le uova di cioccolato, in quanto l’uovo incarna il simbolo della rinascita, così come la tradizione della decorazione delle uova o ancora la caccia alle uova, molto amata specialmente dai più piccoli, che può coinvolgere non solo i membri di una famiglia, ma l’intera città.

Al di là delle uova di cioccolata e le molteplici tradizioni culinarie, tipiche per ogni Regione, dalla colomba, alla pastiera napoletana fino al classico fugasse pasquale veneziano, l’intera penisola, da Nord a Sud, si arricchisce di eventi e di numerose tradizioni pasquali. Ogni città o paesino italiano ha quindi i propri riti religiosi e folclorici da eseguire durante la settimana della santa Pasqua.

Processioni, gare o feste in piazza, le tradizioni della Pasqua sono numerose e sarebbe impossibile annoverarle tutte. Potrebbe però essere interessante approfondire alcune delle tradizioni più suggestive dell’intera penisola. Ecco, quindi, quali sono le tradizioni di Pasqua 2022 da non perdere.

Pasqua 2022, Friuli-Venezia Giulia: Il gioco del Truc

Una delle tradizioni più interessanti del Nord Italia è sicuramente il gioco del Truc di Cividale. Durante il giorno di Pasqua e lunedì in albis, i cittadini di Cividale si incontrano per giocare al famoso Truc: un’antichissima tradizione ludica piena di significati simbolici. Ogni partecipante deve possedere il proprio catino di sabbia digradante e a struttura ovale. L’obiettivo del gioco è quello di far scendere delle uova sode e colorate nella struttura ovale, rispettando regole ben precise, con l’intento di farle toccare tra di loro.

Pasqua 2022, Emilia-Romagna: il palio dell’uovo

Al Centro Nord, un’altra tradizione pasquale imperdibile è sicuramente il Palio dell’uovo di Tredozio, nel forlivese. In questo caso i cittadini si sfidano in una gara a chi mangia più uova. La gara è però preceduta dalla battitura delle uova sode, pratica che si riteneva portasse fortuna. Il giorno di Pasquetta (lunedì in albis), invece, sempre a Tredozio si terrà la disfida fra i quattro rioni sul tiro alla fune, a colpi di lancio di uova crude.

Pasqua 2022, Firenze: lo scoppio del Brindellone

Una delle tradizioni pasquali imperdibili del Centro Italia è sicuramente lo scoppio del Brindellone. Da circa nove secoli, ogni domenica di Pasqua, la città di Firenze si ritrova in Piazza Duomo per assistere allo scoppio del carro - detto appunto Brindellone - alto circa 11,60 metri, con 1600 mortaretti. Questa torre pirotecnica viene trainato da due coppie di buoi e posizionata tra il Battistero di San Giovanni e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il carro viene collegato da un lungo cavo di 150 metri all’altare maggiore di Santa Maria del Fiore, dove l’arcivescovo al canto del Gloria accende la colombina, ossia un innesco di cartapesta a forma di colomba che darà il via a un magnifico spettacolo pirotecnico.

Pasqua 2022, Campania: la corsa dell’angelo

Tra gli eventi imperdibili del Sud troviamo invece la corsa dell’Angelo del comune di Forio (o Forio d’Ischia) di Napoli. L’antico rito, che si svolge fin dal 1600, vede la statua dorata dell’angelo che annuncia alla Madonna la resurrezione del figlio, correndo per tre volte sul corso, tra le ali di folla, finché alla Madonna non cade - simbolicamente - il velo del lutto. Questa suggestiva tradizione pasquale è stata inserita nel Patrimonio immateriale della Regione Campania (IPIC).

Pasqua 2022, Sicilia: Ballo dei Diavoli

Infine, tra i riti folclorici più famosi della Pasqua troviamo il ballo dei diavoli di Pizzi. Per le strade della città si aggirano due personaggi mascherati vestiti di rosso accompagnati da un terzo vestito di giallo ocra. Il trio rappresenta due diavoli e la morte che fanno scherzi ai passanti, a volte trattenendoli per poi liberarli in cambio di un obolo (soldi o dolci). L’obiettivo del terzetto è quello di impedire l’incontro delle statue del Cristo e della Madonna che avviene nel pomeriggio nella piazza principale del paese. Ovviamente a questo trio si oppongono gli angeli. È proprio il loro scontro che viene definito il “ballo dei diavoli”, un ballo allegorico che mette in scena il bene che trionfa sul male.

Dal Nord al Sud sono quindi molte le suggestive tradizioni pasquali e magari queste potrebbero rappresentare l’occasione perfetta per organizzare una gita fuori porta, lasciandosi rapire dall’atmosfera festosa di questa Pasqua 2022.