Partito Democratico, elezioni europee 2024: candidati e sondaggi

Il Partito Democratico si sta preparando alle elezioni europee 2024, con le urne che in Italia si apriranno in data sabato 8 e domenica 9 giugno in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte.

L’obiettivo dichiarato del Pd alle elezioni europee di giugno è quello di fare meglio delle ultime politiche, quando i dem hanno ottenuto il 19,1%: la speranza di Elly Schlein così sarebbe quella di andare oltre il 20%.

Proprio la segretaria del partito a breve dovrà decidere se candidarsi o meno alle europee, con Elly Schlein che probabilmente sta aspettando di capire quali saranno le mosse di Giorgia Meloni: se la premier scenderà in campo, allora anche la leader del Partito Democratico potrebbe fare altrettanto.

A prescindere dalla scelta della segretaria, non sembrerebbero mancare gli aspiranti candidati tra le fila del Pd a cominciare dalla nutrita pattuglia di sindaci giunti ora alla fine del loro secondo mandato, per passare poi agli eurodeputati uscenti e a una rappresentanza della società civile.

Grande attenzione di conseguenza anche ai sondaggi elettorali, con le più recenti stime che complessivamente assegnerebbero al Partito Democratico 17 seggi su un totale di 73 destinati all’Italia alle elezioni europee.

Partito Democratico: i candidati alle elezioni europee 2024

La legge elettorale per le elezioni europee non prevede coalizioni, con partiti e movimenti che però possono unirsi in un’unica lista: i 73 europarlamentari che eleggerà l’Italia saranno suddivisi in maniera proporzionale tra chi riuscirà a superare il 4% a livello nazionale.

Quando si vota per le elezioni europee il Paese viene diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), con il Partito Democratico che dovrà presentare una lista per ciascuna circoscrizione: l’elettore poi potrà esprimere fino a tre preferenze con i candidati più votati che poi saranno eletti.

Non sarà facile così per i vari candidati riuscire a strappare un seggio in Europa, tanto che si stima che ogni aspirante europarlamentare possa spendere per la campagna elettorale dai 50.000 fino ai 200.000 euro.

Per quanto riguarda le liste del Pd tutto al momento sembrerebbe ruotare intorno a Elly Schlein: se la segretaria dovesse presentarsi, di certo andrebbe a occupare uno dei posti da capilista e tutto farebbe pensare alla circoscrizione Isole dove ci sarà l’eurodeputato uscente Piero Bartolo.

Di certo al Sud ci dovrebbe essere la giornalista Lucia Annunziata, con Antonio Decaro e Pina Picerno a seguire, mentre per Cecilia Strada - figlia di Gino - ci dovrebbe essere posto nella circoscrizione Nord-Ovest insieme a Giorgio Gori ed Emanuele Fiano.

Al Centro è un rebus la presenza dell’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che troverebbe in lista alcuni big come Matteo Ricci, Dario Nardella e Nicola Zingaretti. A Nord-Est infine si attende di capire cosa farà Stefano Bonaccini che potrebbe essere il capolista.

Pd: i sondaggi per le europee

Considerando l’importanza del voto, sono tanti i sondaggi elettorali realizzati di recente in Italia in vista delle elezioni europee di giugno, con il Pd sempre indicato come la seconda forza politica del Paese alle spalle di Fratelli d’Italia.

Queste sono le percentuali attestate al Partito Democratico da parte degli ultimi sondaggi realizzati.

Tecnè 20,2% (6 aprile)

Euromedia Reasearch 19,7% (9 aprile)

Demopolis 20% (9 aprile)

Swg 19,4% (15 aprile)

Quorum 19,8% (9 aprile)

Noto 19,5% (3 aprile)

Come si può vedere tutti i sondaggi sembrerebbero attestare il Pd tra il 19 e il 20%: se questa percentuale dovesse essere confermata dal responso delle urne, come detto il Partito Democratico con ogni probabilità andrebbe a eleggere 17 europarlamentari.