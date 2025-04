Pagamenti digitali più sicuri con il Check Iban di Fabrick

La sicurezza nei pagamenti digitali è una sfida sempre più pressante, soprattutto ora che i bonifici istantanei non hanno più costi extra rispetto a quelli ordinari. Una svolta positiva per i consumatori, che da gennaio 2025 possono trasferire denaro in pochi secondi senza spese aggiuntive. Ma c’è un rischio: senza il cooling period, diventa più difficile intercettare operazioni sospette prima che il denaro venga definitivamente trasferito. Il cooling period nei pagamenti online è un breve intervallo di tempo in cui una transazione viene temporaneamente bloccata prima di essere completata. Serve a prevenire frodi e transazioni non autorizzate, ad esempio, impedendo di inviare subito altri soldi allo stesso destinatario.

I numeri parlano chiaro: le frodi online sono in forte aumento. Secondo un’analisi della Fabi, il principale sindacato bancario italiano, tra il 2022 e il 2024 truffe e raggiri digitali sono cresciuti del 30%, sottraendo agli italiani oltre mezzo miliardo di euro. Il rischio è in costante crescita, anche perché i pagamenti senza contante sono sempre più diffusi.

Tra il 2020 e il 2024, l’importo totale dei bonifici è aumentato del 55,2%, passando da 11.300 a 17.600 miliardi di euro. Il numero di operazioni è salito del 49,1%, da 2,36 a 3,52 milioni. I bonifici automatizzati hanno registrato un incremento ancora più marcato: +68,9% in valore e +61,7% in numero di transazioni.

Questi dati mostrano come i criminali finanziari stiano prendendo di mira le transazioni bancarie, sfruttando falle nei sistemi di sicurezza e manipolando i dati dei pagatori.

Per contrastare queste minacce, servono soluzioni tecnologiche in grado di prevenire le frodi e ridurre i rischi in tempo reale. Una risposta concreta arriva da Check Iban di Fabrick, un servizio Banking-as-a-Service (BaaS) che verifica in anticipo se l’Iban del destinatario è corretto, aiutando a evitare errori e tentativi di truffa. Un’innovazione sempre più necessaria, considerando che il 70% delle frodi sui bonifici avviene perché i truffatori emettono ordini di pagamento illeciti, mentre nel 57% dei casi le vittime vengono manipolate per trasferire denaro senza rendersene conto.

Check Iban: la soluzione per prevenire le frodi nei pagamenti

Check Iban di Fabrick è uno strumento innovativo che sfrutta le potenzialità dell’Open Banking per garantire pagamenti più sicuri. Questa soluzione BaaS permette di verificare in tempo reale la corrispondenza tra il codice Iban e i dati dell’intestatario, come il codice fiscale o la Partita Iva, tramite la semplice integrazione di un’API. In pratica, se un negozio online accetta pagamenti da clienti in tutto il mondo, può utilizzare Check Iban per assicurarsi che ogni pagamento venga effettuato dal giusto intestatario, riducendo drasticamente il rischio di truffe.

Questa soluzione semplifica e velocizza il processo di verifica dei conti, migliorando la sicurezza delle operazioni di incasso e pagamento. Un esempio pratico? Servizi come quelli di telecomunicazioni o utilities, che necessitano di domiciliazioni bancarie, possono beneficiare di Check Iban per velocizzare e rendere più sicura la gestione dei pagamenti. Ma non solo: è utile anche per aziende che accettano bonifici bancari, per e-commerce che offrono la possibilità di fare acquisti a rate e per le piattaforme di digital lending o credito al consumo, che devono verificare rapidamente l’affidabilità di nuovi clienti.