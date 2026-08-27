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Osservatorio BTP, 4 titoli di Stato da comprare prima di un autunno che potrebbe essere caldo

Lorenzo Raffo

27 Agosto 2026 - 11:40

Che lo scenario sia peggiorato lo conferma la netta discesa del future sotto la relativa media mobile a 200 periodi, riferimento tecnico sempre di estrema importanza.

Osservatorio BTP, 4 titoli di Stato da comprare prima di un autunno che potrebbe essere caldo
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Con scambi in genere tipicamente estivi e quindi deboli, i titoli di Stato italiani si preparano ad affrontare un autunno complesso.

Se fino ad oggi il contesto geopolitico ne ha determinato una debolezza strutturale che prosegue da mesi, sta per iniziare adesso la corsa verso la legge di Bilancio 2027, che potrebbe indebolire ulteriormente il panorama complessivo del debito italiano. C’è poi la politica monetaria della Bce a determinare incertezza, in previsione quanto meno di un aumento dei tassi già nel breve termine. Intanto l’estate sta passando all’insegna di una certa volatilità per i BTP, tornati sopra il 4% per il rendimento del decennale.

Da segnalare come le notizie di un possibile “cessate il fuoco” fra Usa e Iran non abbiano impattato positivamente sull’andamento degli yield, a conferma di come i mercati guardino oltre il quadro contingente di natura geopolitica. Prima di valutare su quali titoli sia oggi preferibile puntare ecco il quadro generale del decennale italiano.

IndicatoreValore
Yield del 10 anni (apertura 27/8/2026) 4,05%
Trend yield nell’ultimo mese Volatile nella prima parte del periodo e poi stabilmente sopra il 4,0%
Forchetta yield su un anno Minimo 3,27% - Massimo 4,14%
Attuale posizionamento La distanza dai massimi come yield (e quindi minimi come quotazioni) si è ridotta confermando un quadro di incertezze
Resistenze dello yield (in presenza di ribasso delle quotazioni) 4,14 e poi 4,17%
Supporto dello yield (in presenza di rialzo delle quotazioni) 3,98 e poi 3,88%
Future BTP long term scadenza giugno 2026 (apertura 27/8/2026) 116,1
Prima resistenza del future 117,4
Primo supporto del future 114,9
Media mobile a 200 sedute (riferita al future) 118,8

Che lo scenario sia peggiorato lo conferma la netta discesa del future sotto la relativa media mobile a 200 periodi, riferimento tecnico sempre di estrema importanza. Si noti come il derivato si muove da alcune sedute attorno al livello dei 116, che svolge di giorno in giorno il ruolo di resistenza o supporto.

Si vendono gli extralunghi

Il contesto resta decisamente poco favorevole per le extra duration e quindi per le scadenze lunghe. Minimi assoluti, per esempio, per il BTP 4,65% 2055 (Isin IT0005668238), sceso nei giorni scorsi a un minimo di 97,1 euro e poi risalto sui 98, con yield lordo al 4,8%. Il mercato si domanda se quest’ultimo possa registrare una salita addirittura al 5%: l’ipotesi al momento appare poco probabile ma in presenza di una volatilità in crescita puntate intraday su questo target non sono da escludere.

Un altro titolo da seguire è il campione delle alte duration, il BTP 2,15% 2072 (Isin IT0005441883), sceso sui 55/56 euro ma ancora lontano dal minimo storico sotto i 50 euro dell’autunno 2023. Inevitabile chiedersi se la debolezza dei Btp lunghissimi possa costituire una specie di molla caricatasi nel corso dei mesi e destinata a scaricarsi nel medio termine, permettendo un primo rimbalzo. Per ora non c’è nessun segnale in merito.

Quattro titoli per l’autunno

Se la situazione appare complessa meglio scegliere allora le scadenze corte o medie, riproponendo un tormentone vissuto continuamente negli ultimi mesi. Finora questa tattica ha vinto e potrebbe essere positiva anche nei prossimi mesi.

Vediamo allora quattro titoli adeguati in tal senso.

Con scadenza un anno e mezzo

TitoloIsinQuotazione in corsoYield in corsoPunto fortePunto debole
BTP 2,2% Fb2028 IT0005692410 98,9 Eur 2,9% Bassa volatilità Scambi non sempre elevati

Con scadenza due anni

TitoloIsinQuotazione in corsoYield in corsoPunto fortePunto debole
BTP 3% Ot2028 IT0005729733 99,9 Eur 3% Yield per una scadenza corta È un titolo nuovo e non ha riferimenti grafici

Con scadenza 5 anni per puntare sulla quotazione

TitoloIsinQuotazione in corsoYield in corsoPunto fortePunto debole
BTP 0,6% Ag2031 IT0005436693 87,5 Eur 3,4% Comporta minori importi da investire Cedola modesta

Con scadenza 5 anni per puntare sulla cedola

TitoloIsinQuotazione in corsoYield in corsoPunto fortePunto debole
BTP 3,15% Nv2031 IT0005619546 98,6 Eur 3,4% Rendimento a scadenza In questo caso la volatilità sale un po’

Come muoversi

Scegliere il rendimento di breve e medio termine solleva spesso incertezze di come ci si comporterà a scadenza dei titoli se il rendimento percepito non è destinato alle proprie esigenze personali. In altre parole come aumentare il patrimonio in futuro senza esporsi ora a tutte le incertezze attuali. C’è un modo per ottenere questo risultato: con quanto incassato con le cedole si potranno acquistare via via titoli dalle scadenze nettamente più lunghe in rapporto all’andamento della curva dei rendimenti. In tal modo si punterà sui due fronti senza troppe incognite.

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