Nel mondo dell’alta orologeria il concetto di esclusività è in continua evoluzione, ma pochi pezzi rari riescono a catturare l’interesse dei collezionisti come gli orologi “segreti”. Più che semplici segnatempo, queste creazioni sono delle vere rarità da investimento e la loro produzione è super limitata.

Sono nati inizialmente per esigenze sociali ma, successivamente, questi pezzi iconici si sono trasformati in simboli di stile. Gli orologi segreti sono diventati una nicchia ambita del collezionismo di lusso, con i pezzi difficili da reperire sul mercato secondario, spesso realizzati su ordinazione o in serie estremamente ridotte.

La trasformazione di un gesto elegante in icona da collezione

La loro origine risale ai primi decenni del Novecento, quando l’etichetta imponeva discrezione nel controllare l’ora in pubblico, soprattutto alle donne. Per questo le maison iniziarono a inserire piccoli quadranti all’interno di gioielli preziosi, bracciali, spille e lunghi sautoir (collana molto lunga) in stile Art Déco che sembravano semplici ornamenti ma custodivano piccoli orologi.

leggi anche Conviene investire in orologi di lusso?

Leggere l’ora diventava così un gesto elegante e quasi “nascosto”. Negli anni Venti e Trenta questi modelli iniziarono a conquistare l’alta società e divennero veri oggetti del desiderio, anche se spesso la bellezza del design aveva la meglio sulla praticità. Oggi quelle esigenze sociali non esistono più, ma il fascino di un tempo nascosto dietro un gioiello continua a sedurre designer e collezionisti.

Negli ultimi anni le grandi maison hanno rilanciato questa tradizione riadattandola ad uno stile contemporaneo. Casse reversibili, bottoni gioiello che si aprono e rivelano il quadrante, coperture in diamanti o dettagli ispirati all’haute couture dimostrano quanto l’orologio segreto sia diventato un gioiello privilegiato tra orologeria e alta gioielleria.

Alcuni brand puntano su movimenti ultrasottili e miniaturizzati, altri recuperano elementi storici come monete antiche o meccanismi invisibili, insomma, esistono pezzi unici ed esclusivi pensati per veri intenditori.

Non si tratta solo di estetica. Questi segnatempo raccontano storie ed evocano epoche. In un mercato del lusso sempre più attento alla rarità e la personalizzazione, gli orologi segreti sono una nicchia in crescita, dove il valore non è immediatamente visibile, ma c’è.

Le maison che stanno riscrivendo il fascino degli orologi nascosti

Negli ultimi anni alcune delle più importanti maison del lusso hanno riportato gli orologi segreti sotto i riflettori. Nel 2023, ad esempio, Jaeger-LeCoultre ha attirato l’attenzione durante i BAFTA con il Rendez-Vous Ivy Secret Watch, un segnatempo nascosto in un raffinato bracciale di diamanti indossato da Anya Taylor-Joy, costo circa €235.000. Mentre al Watches & Wonders di Ginevra la stessa maison ha reinterpretato il celebre Reverso con cassa ribaltabile e il quadrante nascosto dietro un lato decorativo, con un costo da €6.000 fino ad arrivare a €100.000.

Nello stesso evento Chanel ha presentato i Mademoiselle Privé Bouton, piccoli capolavori di alta gioielleria in cui un bottone ornato dal leone simbolo della maison si apre rivelando l’ora, al prezzo di €48.000. Mentre Dior e Chaumet hanno puntato su modelli ricchi di dettagli preziosi, quadranti nascosti da diamanti mobili o coperture floreali in pizzo di pietre preziose, espressione dell’incontro tra orologeria e couture.

Anche Bulgari e Van Cleef & Arpels hanno contribuito a rilanciare questa tendenza con creazioni pensate per un pubblico di intenditori. La collezione Mediterranea della maison romana ha introdotto movimenti ultrasottili e miniaturizzati, tra cui il suggestivo Monete Canete, con un costo circa €180.000, con doppio fuso orario nascosto dietro antiche monete romane. Mentre la maison francese ha continuato a sviluppare la propria tradizione iniziata negli anni Venti con pendenti segreti, arricchiti da smeraldi, zaffiri e rubini, costo circa €53.000. La stessa maison ha inoltre aggiornato lo storico modello Ludo, nato negli anni ’40, con un meccanismo a molla che solleva le alette gioiello e svela il quadrante con un gesto elegante.