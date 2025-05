Orario Sinner-Cerundolo oggi a Roma, dove vedere gratis in diretta tv. Entrano nel vivo gli internazionali d’Italia, il torneo di tennis più importante del nostro Paese - e dal montepremi più alto - che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico visti gli spalti sempre gremiti al Foro Italico.

Jannik Sinner scontata la - controversa - squalifica di tre mesi per doping è tornato in campo proprio in occasione del Wta Roma 2025, presentandosi a questi Internazionali BNL d’Italia sempre con i galloni della prima posizione nel ranking.

Al primo turno il campione altoatesino non ha avuto problemi contro l’argentino Mariano Navone - sconfitto in due set, un risultato replicato poi contro l’avversario del secondo turno l’olandese Jesper de Jong.

Agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia Jannik Sinner se la vedrà ora con l’argentino Francisco Cerundolo, attuale numero diciotto al mondo e avversario di ben altro spessore rispetto ai precedenti.

A Roma per quanto riguarda gli italiani, nel tabellone maschile oltre a Jannik Sinner è ancora in corsa anche Lorenzo Musetti che sfiderà il forte russo Danil Medvedev, mentre per quanto riguarda il torneo femminile tutte le speranze nostrane sono riposte in Jasmine Paolini.

Vediamo allora l’orario dell’incontro di oggi tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, dando uno sguardo anche a dove vedere in diretta tv - sia a pagamento sia in chiaro - questo match valido per il secondo turno degli Internazionali di Roma 2025.

