Opyn Pay Later, i vantaggi del Buy Now Pay Later per le aziende B2B

Opyn Pay Later sta ridefinendo il concetto di pagamenti per le aziende e le Big Corporate con un innovativo servizio di Buy Now Pay Later esclusivo per il B2B. Questa soluzione offre una serie di vantaggi e semplificazioni nel processo di pagamento, sia per i buyer che per i merchant. Il sistema di rateizzazione è sempre più adottato da e-commerce e negozi fisici desiderosi di incrementare la frequenza degli acquisti e l’ordine medio, mentre le aziende clienti lo ricercano per pagare in modo flessibile e conveniente.

I pagamenti digitali rappresentano un motore di crescita per le aziende, soprattutto nel contesto degli e-commerce B2B, dove la velocità e la flessibilità dei pagamenti sono diventate essenziali.

Con Opyn Pay Later, le aziende possono accedere a una gamma di vantaggi che vanno oltre un’esperienza d’acquisto semplice e sicura. Questa soluzione non solo migliora i flussi di cassa delle aziende, ma favorisce anche la fidelizzazione dei clienti e stimola la crescita delle vendite.

Scopriamo tutti i vantaggi della soluzione all in one di Opyn che permette agli acquirenti B2B di pagare a rate senza interessi.

Vantaggi di Opyn Pay Later

I vantaggi di Opyn Pay Later sono molteplici e rivoluzionari nel contesto dei pagamenti B2B. In un’epoca in cui il “Buy Now Pay Later” (BNPL) ha già guadagnato terreno tra i consumatori, Opyn Pay Later si distingue per la sua versatilità e completezza nell’offrire soluzioni di pagamento flessibili e convenienti anche per le transazioni B2B, con numerosi benefici sia per gli acquirenti che per i venditori.

Ecco i vantaggi di Opyn Pay Later per le aziende:

Flessibilità nei pagamenti : Opyn Pay Later consente alle imprese di effettuare acquisti immediati e pagare in seguito, offrendo dilazioni di pagamento flessibili (fino a 50 rate in 36 mesi) e adattabili alle esigenze di cassa dell’azienda.

: Opyn Pay Later consente alle imprese di effettuare acquisti immediati e pagare in seguito, offrendo dilazioni di pagamento flessibili (fino a 50 rate in 36 mesi) e adattabili alle esigenze di cassa dell’azienda. Gestione semplificata dei pagamenti : grazie all’addebito automatico e alla possibilità di concordare piani rateali personalizzati, Opyn Pay Later semplifica e ottimizza il processo di fatturazione, garantendo pagamenti puntuali e senza errori.

: grazie all’addebito automatico e alla possibilità di concordare piani rateali personalizzati, Opyn Pay Later semplifica e ottimizza il processo di fatturazione, garantendo pagamenti puntuali e senza errori. Aumento del potere d’acquisto : utilizzando Opyn Pay Later, le imprese possono aumentare il loro potere d’acquisto, consentendo di rispondere prontamente alle esigenze aziendali senza dover ricorrere a finanziamenti aggiuntivi.

: utilizzando Opyn Pay Later, le imprese possono aumentare il loro potere d’acquisto, consentendo di rispondere prontamente alle esigenze aziendali senza dover ricorrere a finanziamenti aggiuntivi. Esperienza d’acquisto migliorata: le interfacce user-friendly e intuitive di Opyn Pay Later rendono il processo di acquisto più veloce e piacevole, al 100% digitale, migliorando complessivamente l’esperienza d’acquisto.

Gestione del rischio mitigata : Opyn Pay Later offre un’analisi creditizia accurata ad ogni transazione per garantire l’affidabilità dei buyer, contribuendo a mitigare il rischio di ritardi nei pagamenti e insolvenze.

: Opyn Pay Later offre un’analisi creditizia accurata ad ogni transazione per garantire l’affidabilità dei buyer, contribuendo a mitigare il rischio di ritardi nei pagamenti e insolvenze. Aumento delle vendite e fidelizzazione dei clienti : offrendo termini di pagamento flessibili e convenienti, Opyn Pay Later consente alle aziende di ampliare la propria base clienti, aumentare le vendite e fidelizzare i clienti esistenti.

: offrendo termini di pagamento flessibili e convenienti, Opyn Pay Later consente alle aziende di ampliare la propria base clienti, aumentare le vendite e fidelizzare i clienti esistenti. Zero costi fissi : Opyn Pay Later non prevede canoni fissi o costi di attivazione, garantendo alle imprese di pagare commissioni solo in caso di transazioni effettuate.

: Opyn Pay Later non prevede canoni fissi o costi di attivazione, garantendo alle imprese di pagare commissioni solo in caso di transazioni effettuate. Maggiore sicurezza: Opyn Pay Later è un servizio sicuro che offre alle imprese la possibilità di ricevere e monitorare i pagamenti dai clienti senza problemi, contribuendo a migliorare i flussi di cassa e riducendo il rischio di insolvenza.

Come funziona Opyn Pay Later

Ecco come funziona Opyn Pay Later, la soluzione all-in-one che offre pagamenti flessibili senza interessi per le aziende. Opyn Pay Later agisce come intermediario tra le aziende e i loro clienti business, facilitando pagamenti rateali e differiti senza interessi.

Il servizio è disponibile in Europa, Svizzera e Regno Unito sia per gli acquisti online su e-commerce e marketplace, sia in negozio. Ecco come funziona:

Acquisti online : al momento del checkout, l’acquirente sceglie di pagare con Opyn Pay Later e seleziona il piano rateale desiderato. Potrà modificare il metodo di pagamento tra addebito diretto, carta di credito o carta di debito.

: al momento del checkout, l’acquirente sceglie di pagare con Opyn Pay Later e seleziona il piano rateale desiderato. Potrà modificare il metodo di pagamento tra addebito diretto, carta di credito o carta di debito. Acquisti in negozio e da remoto : l’acquirente chiede al venditore di utilizzare Opyn Pay Later e riceverà un link di pagamento con un piano personalizzato. Anche qui, potrà selezionare il metodo di pagamento preferito.

: l’acquirente chiede al venditore di utilizzare Opyn Pay Later e riceverà un link di pagamento con un piano personalizzato. Anche qui, potrà selezionare il metodo di pagamento preferito. Una volta inserito il metodo di pagamento, Opyn Pay Later si occuperà automaticamente dei pagamenti, garantendo la massima sicurezza. L’acquirente potrà monitorare tutte le transazioni accedendo all’area riservata.

Con Opyn Pay Later, i pagamenti sono automatici, al 100% digitali e senza interessi. Tutto ciò senza costi aggiuntivi, garantendo la massima comodità sia per le aziende che per i loro clienti business.

A chi si rivolge Opyn Pay Later

Opyn Pay Later è progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o settori di attività. Questa soluzione di pagamento flessibile e senza interessi si rivolge a tutte le aziende che desiderano migliorare i propri flussi di cassa e offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto comoda e sicura.

Grazie alla sua disponibilità in Europa, Svizzera e Regno Unito, Opyn Pay Later è ideale sia per le aziende che operano nel commercio online su e-commerce e marketplace, sia per quelle che gestiscono vendite in negozio fisico.

Opyn Pay Later offre inoltre numerosi vantaggi per i merchant, consentendo loro di ampliare la propria base clienti e aumentare le vendite. Grazie alla sua capacità di gestire pagamenti rateali e di automatizzare il processo di fatturazione, Opyn Pay Later semplifica la gestione finanziaria delle aziende, consentendo loro di concentrarsi sullo sviluppo del proprio business.

Analisi creditizia di Opyn Pay Later

Opyn Pay Later si distingue dagli altri servizi di Buy Now Pay Later per diversi aspetti chiave che offrono significativi vantaggi sia ai merchant che ai clienti business.

Analisi creditizia avanzata : Opyn Pay Later utilizza tecnologie avanzate basate su intelligenza artificiale e machine learning per valutare istantaneamente l’affidabilità dei clienti. Grazie a oltre 10 anni di esperienza nell’analisi creditizia delle imprese e alla valutazione di oltre 50.000 aziende, la piattaforma analizza centinaia di dati da fonti interne ed esterne, tra cui il codice fiscale dell’azienda, numero di telefono, indirizzo email e web reputation. Questo processo dinamico e accurato garantisce transazioni sicure e affidabili, riducendo il rischio di insolvenza per i merchant.

: Opyn Pay Later utilizza tecnologie avanzate basate su intelligenza artificiale e machine learning per valutare istantaneamente l’affidabilità dei clienti. Grazie a oltre 10 anni di esperienza nell’analisi creditizia delle imprese e alla valutazione di oltre 50.000 aziende, la piattaforma analizza centinaia di dati da fonti interne ed esterne, tra cui il codice fiscale dell’azienda, numero di telefono, indirizzo email e web reputation. Questo processo dinamico e accurato garantisce transazioni sicure e affidabili, riducendo il rischio di insolvenza per i merchant. Recupero credito : Opyn Pay Later offre un servizio completo di recupero crediti, consentendo ai merchant di ricevere incassi puntuali da clienti e fornitori. Grazie alla soft collection gestita da un team di esperti, Opyn Pay Later riduce il rischio di insoluto e migliora i flussi di cassa delle aziende, consentendo loro di concentrarsi sulle attività principali senza compromettere la relazione con il cliente.

: Opyn Pay Later offre un servizio completo di recupero crediti, consentendo ai merchant di ricevere incassi puntuali da clienti e fornitori. Grazie alla soft collection gestita da un team di esperti, Opyn Pay Later riduce il rischio di insoluto e migliora i flussi di cassa delle aziende, consentendo loro di concentrarsi sulle attività principali senza compromettere la relazione con il cliente. Consulenza personalizzata: oltre alla dilazione dei pagamenti, Opyn Pay Later offre una gamma di servizi di consulenza personalizzata per supportare i merchant nelle loro attività di vendita e marketing. Questi includono consulenza commerciale per integrare il servizio nei processi aziendali, consulenza di prodotto per massimizzare l’utilizzo di Opyn Pay Later e consulenza di marketing per ottimizzare le strategie di comunicazione e vendita online e offline.

In conclusione, Opyn Pay Later rappresenta una soluzione completa e innovativa per le aziende che desiderano migliorare i propri processi di pagamento. Con vantaggi tangibili sia per i buyer che per i merchant, questa piattaforma si pone come un catalizzatore per la crescita e lo sviluppo delle imprese in un’economia sempre più digitale e dinamica.