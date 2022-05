Nuova Land Rover Defender: consegnate 50 unità alla Guardia di Finanze

Nuova Land Rover Defender entra nella flotta auto della Guardia di Finanza. Sono ben 50 le nuove Defender consegnate alle Fiamme Gialle: in presenza del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Greco e del CEO di Jaguar Land Rover Italia, Dott. Marco Santucci, si è svolta la cerimonia di consegna nella prestigiosa sede del Comando Generale a Roma.

Nuova Land Rover Defender è un veicolo in grado di affrontare anche le situazioni più ostili e i passaggi più impervi, grazie a un telaio totalmente nuovo e a un’elettronica che vigila attentamente su trazione e assetto della vettura anche nell’off-road più estremo.

La simbolica consegna delle chiavi al Generale Greco da parte del Dott. Santucci, testimonia la ventennale partnership tra la filiale italiana del brand made in UK e le Fiamme Gialle.

Land Rover Defender: un veicolo a servizio della collettività

Storicamente il Defender è sempre stato utilizzato dalla Polizia, Carabinieri, Protezione Civile, Corpo Forestale, Guardia Costiera e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, importante è stata anche la partnership con l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che si affianca ad altre collaborazioni di tipo scientifico.

Sono oltre 70 le Defender che vestono i colori della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa (IFRC).

Nel 1994 attraverso un bando di gara europeo, è iniziata la prima fornitura di Defender, Discovery e Freelander alla Guardia di Finanza da parte di Land Rover, in passato il Defender è stato utilizzato in delicate operazioni di ricognizione e anti-speronamento, quando in Italia all’inizio degli anni ’90 i contrabbandieri usavano forzare i posti di blocco con auto blindate.

Storico è anche l’impiego di una Land Rover Defender soft top del Corpo per accompagnare Papa Benedetto XVI nella benedizione alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

Nuova Land Rover Defender 110 D200 MHEV in dotazione alla Guardia di Finanza

Si tratta della versione a passo lungo, la 110, spinta dal collaudato sei cilindri in linea della famiglia Ingenium, un motore da 3 litri con alimentazione Mild-Hybrid capace di sprigionare una potenza di 200 cavalli per 500 Nm di coppia massima, quest’ultima disponibile tra i 1.250 e i 2.500 giri al minuto. La trazione è integrale, il cambio è un automatico doppia frizione.

Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia: “Contribuire al benessere e al supporto della collettività è uno dei principi valoriali che intrinsecamente appartengono al DNA di Land Rover e che, in termini di visione, condividiamo con la Guardia di Finanza. Siamo molto felici e orgogliosi di poter continuare questa ultradecennale collaborazione e di essere al fianco di chi, da sempre, è quotidianamente in prima linea su molteplici fronti e che, anche grazie ai nostri mezzi, è in grado di essere sempre al fianco degli italiani”.