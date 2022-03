Nuova Hyundai Tucson Beast: una special edition per il film Uncharted

Nuova Hyundai Tucson è un SUV dallo stile originale disponibile anche con efficienti motorizzazioni ibride. Per il lancio del nuovo film Uncharted della Sony Pictures è stata realizzata una versione speciale di questo Sport Utility Vehicle ribattezzata “Beast”.

La nuova Hyundai Tucson si conferma tra i SUV più apprezzati in Europa con oltre 137.000 unità vendute a partire dal suo lancio commerciale avvenuto nel 2021.

In virtù delle sue caratteristiche tecniche ed estetiche, la trasformazione in Beast l’ha resa perfetta, viste anche le sue dimensioni, per essere utilizzata nel film d’azione.

Un modello dotato di trazione integrale HTRAC che offre maneggevolezza e agilità e consente una perfetta distribuzione della coppia motrice tra gli assali, il conducente può scegliere tra tre differenti stili di guida:

Normale;

Sport;

Eco.

Hyundai Tucson Beast nel film Uncharted

Nuova Hyundai Tucson Beast

Per affrontare le situazioni più difficili e i terreni più ostili, tramite il selettore Hyundai Terrain Mode è possibile ottimizzare le prestazioni e le impostazioni della trazione integrale scegliendo tra le modalità Mud, Sand e Snow.

La presenza delle sospensioni a controllo elettronico massimizzano le performance, l’altezza da terra del veicolo viene costantemente monitorata.

Cuore di questo originale SUV di successo è la sua motorizzazione da 1.6 litri, un quattro cilindri turbo benzina abbinato a un cambio automatico a sei rapporti con alimentazione ibrida, la versione top di gamma è dotata di tecnologia plug-in hybrid per una potenza massima che supera i 260 cavalli.

Per realizzare la “Beast” si è intervenuti soprattutto sull’estetica, la fonte d’ispirazione è stato l’omonimo videogame Uncharted, gli interventi più evidenti riguardano le ruote con l’installazione di cerchi di dimensioni maggiorate e pneumatici Nitto Trail Grappler da 33 pollici, nuovi anche i parafanghi extra size e numerosi particolari in nero opaco.

Nuova Hyundai Tucson Beast

Al fine di proteggere il motore durante i passaggi in off-road più impegnativi, sono state installate una serie di protezioni per il sottoscocca, fari anteriori e gruppi ottici posteriori. Per il tetto è stato realizzato un pavimento a rete in acciaio, i tanti dettagli che rendono più aggressivo questo SUV sono verniciati in nero.

Il film Uncharted prodotto dalla Sony Pictures attualmente in programmazione nei cinema, ha incassato oltre 300.000 di dollari al botteghino in tutto il mondo, un successo che fa ben sperare sulla possibile “commercializzazione” di una versione speciale del SUV coreano.

Nuova Hyundai Tucson è in vendita a un prezzo di listino che parte da 33.900 euro.