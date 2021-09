Nuova Fiat 500X Dolcevita negli allestimenti Cross e Sport è disponibile anche con capote soft-top. A pochi mesi dal suo debutto commerciale, la variante open air inizialmente proposta sulle esclusive Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition è disponibile anche su altre due versioni.

Nuova Fiat 500X Dolcevita open air rappresenta la versione top di gamma del crossover italiano.

La capote in tela “Dolcevita” impiega circa 15 secondi per aprirsi ed è progettata per mantenere immutata la capacità di carico del bagagliaio. Funziona anche in movimento fino a una velocità massima di 100 km/h.

Nuova Fiat 500X Dolcevita con allestimento Cross e Sport

Il tetto soft top è disponibile nelle colorazioni:

nero;

grigio;

rosso.

Ben dieci le tinte carrozzeria, tutte in grado di rendere il crossover Fiat elegante e affascinante.

La 500X Cross e la Sport Dolcevita vanno ad affiancare in gamma due special edition lanciate due mesi fa:

Yacht Club Capri : si caratterizza per la speciale colorazione mare e nasce grazie alla collaborazione con uno dei più esclusivi Yacht Club Italiani , ha la capote e dettagli blu e cerchi in lega da 18 pollici. Nell’abitacolo figurano eleganti sedili bianchi Soft Touch ispirati al mondo della nautica, optional le finiture in legno per la plancia;

: si caratterizza per la speciale colorazione mare e nasce grazie alla collaborazione con uno dei più esclusivi , ha la capote e dettagli blu e cerchi in lega da 18 pollici. Nell’abitacolo figurano eleganti sedili bianchi Soft Touch ispirati al mondo della nautica, optional le finiture in legno per la plancia; Dolcevita Launch Edition: livrea esterna Bianco Gelato, ha diversi particolari cromati e satinati quali il baffo anteriore, paraurti e calotte specchi retrovisori esterni. I cerchi sono da 18 pollici con dettagli blu, nell’abitacolo numerosi i materiali di chiara derivazione nautica, il cruscotto elegantemente rivestito in bianco presenta dettagli cromati, particolare questo presente anche sul pomello della leva del cambio. I tappetini hanno un design specifico.

Nuova Fiat 500X Dolcevita: motori benzina e diesel

Una gamma motori estremamente completa, al lancio due le varianti a benzina disponibili:

FireFly da un litro e 120 cavalli;

FireFly da 1.3 litri e 150 cavalli.

Per le alimentazioni Diesel, il collaudato MultiJet è disponibile con cilindrata da 1.3 litri per 95 cavalli di potenza massima e da 1.6 litri e 130 cavalli.

Di serie è presente il cambio manuale a sei marce e trazione anteriore.

La gamma dell’apprezzata Fiat 500X prevede quattro livelli di allestimento:

Cult ;

; Connect ;

; Cross ;

; Sport.

La versione d’accesso è la Cult che si caratterizza per i vivaci colori degli interni e per la plancia “Techno” blu.

La Connect aggiunge l’Uconnect da 7 pollici con radio digitale DAB, connettività con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, nuovi sedili “Flashy”, volante sportivo in pelle, privacy glass posteriori, fendinebbia a LED DRL e cerchi in lega da 17 pollici.

La Cross si rivolge a un pubblico dinamico e aggiunge alla dotazione della Connect i cerchi in lega da 18 pollici, climatizzatore automatico, sensori parcheggio e barre sul tetto. I sedili presentano il rivestimento della parte centrale in Camouflage, le finiture sono in vinile.

Top di gamma è la Sport, con cerchi da 18 pollici con finitura nera, minigonne laterali, spoiler posteriore, sedili sportivi, plancia “Titanio opaco”, fendinebbia e schermo touch da 7 pollici.

Foto Nuova Fiat 500X Dolcevita