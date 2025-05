Non puoi non avere queste 10 app sul tuo smartphone. Sono le più scaricate al mondo

Uno degli elementi che più hanno contribuito a rendere gli smartphone così popolari e utilizzati al giorno d’oggi sono le app. Esistono decine di migliaia di software, sia gratuiti sia a pagamento, che possono essere scaricati in pochi istanti tramite l’App Store da iPhone e il Play Store di Google da Android.

Alcune di queste sono immancabili su ogni telefono. Basti pensare alle applicazioni di messaggistica o a quelle per navigare sui social network, senza dimenticare l’e-commerce e il gaming. Ma sei proprio sicuro di avere sul tuo telefono tutte quelle che rientrano di diritto nella lista delle indispensabili? Per toglierti ogni dubbio, ecco la top 10 delle app più scaricate.

Le 10 app per smartphone più scaricate

Sensor Tower ha di recente pubblicato un report che si concentra sul mercato delle applicazioni mobile, pubblicando una lista delle più scaricate in assoluto nel 2025. La lista è parecchio variegata ed è stata suddivisa in numero di download e quantità di acquisti effettuati all’interno delle app stesse.

Partendo dalla top 10 delle più scaricate, a dominare sono i social network. In prima posizione rimane saldo TikTok, seguito da Instagram. In forte crescita l’intelligenza artificiale, con ChatGPT che occupa il terzo posto. Al quarto e al quinto posto ci sono WhatsApp e Facebook, mentre la piattaforma di e-commerce cinese Temu è sesta. L’app di editing Capcut, infine, precede Telegram, Snapchat e Threads.

Per ciò che riguarda la classifica per numero di acquisti, l’unico software rimasto invariato nella sua posizione è TikTok primo. Chiudono il podio YouTube e Google One, mentre Disney+ si trova subito sotto. Quinta posizione per l’app di dating Tinder, mentre torna ChatGPT al sesto posto. A chiudere la classifica ci sono HBO Max, WeTV, CapCut e Duolingo.