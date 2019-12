Modello 730/2020: scadenza, novità e istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Modello 730/2020, dall’Agenzia delle Entrate arrivano, in bozza, le informazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Le istruzioni per compilare il modello 730/2020 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 20 dicembre 2019 e, anche se in bozza, già contengono molte novità.

La scadenza per presentare il modello 730/2020 sia ordinario che precompilato tramite CAF o commercialista è stata fissata al 23 luglio 2020.

Al 7 luglio 2020 è stata rinnovata la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta.

Le due scadenze dunque rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

Ma le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate contengono anche delle novità per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno, come l’addio al modello cartaceo del 730 e l’estensione dell’utilizzo del modello agli eredi delle persone decedute nel 2019 (o entro il 23 luglio 2020).

Inoltre, sono stati creati due nuovi codici tributo per l’accesso all’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori residenti a Campione d’Italia.

Tra le novità, è stato aumentato l’importo massimo della detrazione delle spese d’istruzione.

È stata pubblicata, sempre nella versione di bozza, anche la circolare per la liquidazione e il controllo del modello 730/2020 con le istruzioni per i sostituti d’imposta, i professionisti abilitati e i CAF.

Vediamo quali sono tutte le novità contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2020 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 20 dicembre 2019.

Modello 730/2020: scadenza e istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si è mossa in anticipo per la dichiarazione dei redditi 2020, pubblicando il 20 dicembre 2019 le istruzioni per la compilazione del modello 730.

Si tratta di una bozza, dunque nel corso dei prossimi giorni potrebbero esserci altre novità o modifiche.

Per ora, in base a quanto pubblicato dell’Amministrazione Finanziaria, possiamo dire che per il 2020 rimangono inviariate le date di scadenza per la presentazione del modello 730:

entro il 7 luglio 2020 se presentato al sostituto d’imposta;

se presentato al sostituto d’imposta; entro il 23 luglio 2020 se presentato all’Agenzia delle Entrate tramite CAF o professionista (sia il modello 730 ordinario che quello precompilato).

Il modello 730 è quello che lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di determinati requisiti utilizzano per la propria dichiarazione dei redditi.

A rendere particolarmente conveniente il modello 730 sono determinate caratteristiche:

non devono essere effettuati calcoli, quindi la compilazione risulta semplice ;

risulta ; il rimborso IRPEF avviene direttamente in busta paga a partire da luglio o sulla rata della pensione da agosto o settembre;

in caso debbano essere versate delle somme, queste vengono trattenute dalla busta paga (sempre da luglio) o dalla rata della pensione (sempre a partire da agosto o settembre).

Modello 730/2020 bozza AdE del 20/12/2019 Istruzioni per la compilazione del modello 730/2020 per il periodo d’imposta 2019 (bozza)

Modello 730/2020: novità e istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Sono tante le novità che riguardano il modello 730/2020. Come anticipato, le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sono ancora una bozza, quindi è possibile che ci siano ulteriori cambiamenti nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo, è possibile iniziare a stabilire le novità che interessano la dichiarazione dei redditi per il prossimo anno, come l’addio al modello cartaceo: dal 2020, istruzioni e modelli per il 730 saranno disponibili solo online.

Un’altra novità riguarda l’estensione del modello 730 anche gli eredi delle persone decedute nel 2019, o entro il 23 luglio 2020, ma solo se il de cuius possedeva i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.

Ecco le altre novità previste per la compilazione del modello 730/2020:

i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico fino a 4.000 euro di reddito , dunque le istruzioni relative ai familiari a carico sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate;

, dunque le istruzioni relative ai familiari a carico sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate; è stato aumentato l’importo massimo annuo per la detrazione delle spese d’istruzione fino a 800 euro;

i lavoratori residenti a Campione d’Italia potranno usufruire dell’agevolazione fiscale a loro riservata grazie all’istituzione di due nuovi codici tributo ;

; chi impartisce lezioni private deve indicare il codice “5” se sceglie la tassazione ordinaria, oppure deve presentare anche il quadro RM insieme al modello Redditi PF 2020;

deve indicare il codice “5” se sceglie la tassazione ordinaria, oppure deve presentare anche il quadro RM insieme al modello Redditi PF 2020; per le erogazioni liberali in favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nel rigo E36 è stata inserita la colonna denominata “Residuo precedente dichiarazione” per l’indicazione dell’importo deducibile non utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018;

in favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nel rigo E36 è stata inserita la colonna denominata “Residuo precedente dichiarazione” per l’indicazione dell’importo deducibile non utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018; ci sarà un unico rigo (E56 nella sezione III C del quadro E) per “riscatto della laurea” e delle “colonnine per ricarica” di auto elettriche, in cui va indicato l’importo delle due detrazioni;

(E56 nella sezione III C del quadro E) per “riscatto della laurea” e delle “colonnine per ricarica” di auto elettriche, in cui va indicato l’importo delle due detrazioni; è stata eliminata la colonna 5 “Quota Tfr” del rigo C14 in seguito alla mancata proroga per il 2019 delle disposizioni che prevedevano l’erogazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo.

Infine, c’è una novità che riguarda i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla minoranza slovena.

Dal 2020 potranno presentare i documenti attestanti spese mediche redatti in lingua slovena, senza dover allegare anche la traduzione in italiano.

Bozza AdE modello 730/2020 del 20/12/2019 Bozza modello 730/2020 redditi 2019

Pubblicata, sempre in bozza, anche la circolare per la liquidazione e il controllo del modello 730/2020 con le istruzioni per i sostituti d’imposta, i professionisti abilitati e i CAF.