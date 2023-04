Migliori VPN (gratis e non) del 2023

Una VPN, o Virtual Private Network, è lo strumento ideale per usare le connessioni Wi-Fi pubbliche in sicurezza, accedere a siti e contenuti con restrizioni geografiche e navigare in incognito.

È la versatilità delle migliori VPN che le ha rese software così popolari e innovativi per PC e dispositivi mobile. Chi è alla ricerca di una buona VPN vuole un servizio che sia sicuro e affidabile al 100%, facile da usare su ogni tipo di dispositivo, veloce, potente e in grado di sbloccare in modo semplice tutti i servizi e siti soggetti a restrizioni geografiche quando si è all’estero.

Recentemente, dopo che il Garante della Privacy ha imposto il blocco su ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, molte persone si sono messe a una ricerca di una buona VPN per poter nascondere il proprio indirizzo IP e continuare a navigare in tranquillità.

Individuare e scegliere le migliori VPN è fondamentale per la sicurezza dei vostri dati. Per la scelta bisogna tenere in considerazione diversi fattori, quali: la velocità, il numero di server a disposizione e la loro posizione geografica, la crittografia impiegata e, infine, il costo.

In rete è possibile trovare VPN totalmente gratuite, VPN gratuite per un certo periodo e quelle sempre a pagamento. Ecco quali sono le migliori del 2023.

NordVPN

NordVPN è un’ottima opzione per chi ha bisogno di una crittografia sicura e di qualità. Quella impiegata è la AES-256, ma potrete passare dalla versione standard a un doppio sistema di protezione che incrementa la sicurezza.

Sottoscrivendo un abbonamento a questa VPN potrete collegare fino a 6 dispositivi in contemporanea. Per quanto riguarda il numero di server, NordVPN ne ha circa 5.600 sparsi in 60 nazioni.

L’azienda offre un servizio estremamente veloce ed effettua controlli rigorosi sul servizio di non registrazione attraverso società terze per garantire la sicurezza degli utenti. Tra i punti di forza c’è la compatibilità della piattaforma.

Gli utenti possono usufruire dell’applicazione per Mac e PC Windows, computer che impiegano Linux, ma anche iPhone e iPad , Smart TV, ecc. Come extra, NordVPN offre il kill switch ed estensioni proxy per Chrome e Firefox. Il suo costo mensile è di 12,99 euro per il piano standard di un mese. Il prezzo scende a 3,29 euro al mese con l’abbonamento standard di due anni. Prima di abbonarsi, volendo è possibile approfittare di 30 giorni di prova gratuita, per poi decidere se confermare o disdire l’abbonamento.

ExpressVPN

La seconda VPN che vi presentiamo è tra le migliori in assoluto sul mercato, oltre a essere tra le più note. Si tratta di ExpressVPN, un servizio che si differenzia per la sua velocità, la flessibilità di navigazione e la privacy.

I clienti che la utilizzano possono collegare fino a 5 dispositivi contemporaneamente e hanno accesso a oltre 3.000 server distribuiti in più di 94 Paesi. Il servizio si adatta ai vari sistemi Android, iOS, Windows, Linux, con delle app dedicate, oltre che a Smart TV e console varie.

Il punto di forza è la velocità, fattore che differenzia ExpressVPN dalle concorrenti sul mercato. Questa società si concentra anche sullo sblocco delle pagine web e permette di aggirare i limiti geografici imposti sul alcuni siti.

ExpressVPN aderisce ai migliori standard internazionali di sicurezza, garantendo protezione attraverso vari protocolli di crittografia, quali: OpenVPN UDP, OpenVPN TCP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec e Lightway.

Il costo per il piano mensile è di 12,36 euro. Per un abbonamento annuale il prezzo scende a 6,37 euro. Per coloro che desiderano provare il servizio prima di acquistarlo è possibile approfittare di una prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale l’abbonamento si attiva automaticamente.

Surfshark

Surfshark è tra le migliori VPN del 2023. Il servizio offerto è completo e sicuro. La società effettua dei controlli sulle politiche di registrazione attraverso degli audit esterni.

Con questo servizio potrete collegare un numero illimitato di dispositivi fissi e mobili, e scegliere tra i 3.200 server a disposizione diffusi in 100 Paesi.

Surfshark presenta un’interfaccia semplice e intuitiva e garantisce un ottimo livello di privacy e di sicurezza. I dati cifrati restano tali, senza poter essere tracciati nemmeno dalla società stessa, dal fornitore internet o da parti terze non autorizzate. Con il DNS intelligente potrete utilizzare la VPN anche su Smart TV e console di gioco.

Il servizio offre delle app specifiche per i vari dispositivi Android, iOS, Windows, Linux, ma anche Fire TV Stick, Xbox e Playstation. Tra le varie funzionalità troverete il kill switch, la protezione da contenuti pericolosi, phishing e malware, oltre alla possibilità di disattivare la VPN su alcuni programmi e siti.

Il suo costo per abbonamento mensile è di 12,95 euro, mentre per un abbonamento di due anni il costo al mese scende a 2,30 euro. Prima di sottoscrivere l’abbonamento è possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita, per poi decidere se confermare o meno l’abbonamento.

CyberGhost

Tra le migliori VPN del 2023 troviamo CyberGhost. Si tratta di una società che ormai da anni garantisce un servizio sicuro e di qualità agli utenti.

Con la sottoscrizione di un abbonamento potrete utilizzare fino a 7 dispositivi in contemporanea e scegliere tra i circa 9.000 server a disposizione diffusi in 90 Paesi in tutto il mondo.

Anche con CyberGhost si adatta ai vari sistemi Android, iOS, Windows, Linux. Questo servizio garantisce un’ottima velocità, senza limitazioni dipendenti dalla larghezza di banda. La connessione ai Wi-Fi pubblici non sarà più un rischio, la VPN pensa alla sicurezza della vostra navigazione con crittografia AES a 256 bit e altre funzioni come il kill switch e lo split tunneling.

Il costo di questa VPN è di 11,99 euro per sottoscrizione mensile o di 2,11 euro al mese per l’abbonamento biennale. A seconda delle necessità e dei costi, potrete scegliere anche tra le opzioni a 12 o a 36 mesi. Prima di acquistare il servizio è possibile avvalersi di una prova gratuita di 45 giorni.

ProtonVPN

Come ultima opzione tra le migliori VPN del 2023 c’è ProtonVPN. La società ha migliorato notevolmente il servizio offerto agli utenti, specialmente per quanto riguarda lo streaming video.

È possibile utilizzare questa VPN anche in maniera gratuita e illimitata: permette di accedere a 100 server in 3 Paesi (Paesi Bassi, USA, Giappone).

Con le versioni a pagamento di questa VPN potrete collegare in simultanea fino a un massimo di 10 dispositivi e scegliere tra i circa 2.000 server a disposizione. ProtonVPN è affidabile per quanto riguarda le limitazioni geografiche di alcuni siti internet.

La sicurezza è garantita, con le varie app che vengono regolarmente verificate. Le attività degli utenti non vengono registrate, né condivise con entità terze. Anche questa VPN garantisce un’ottima velocità, potrete dunque navigare senza interruzioni.

Il costo per l’abbonamento varia in base al piano che si sceglie: quello Plus ha un costo di 4,99 euro al mese, mentre quello Unlimited (che include anche altri servizi oltre la VPN) costa 7,99 euro al mese.

PureVPN

Infine, un’altra VPN molto buona per il 2023 è PureVPN. Questo strumento sfrutta una crittografia 256-bit AES per tutte le connessioni e protocolli di crittografia come PPTP, L2TP, IKEv2, SSTP. Anche questa VPN, come le altre, è disponibile per i principali sistemi operativi.

Utilizzando questa VPN si accede a ben 6.500 server disponibili in ben 78 Paesi nel mondo, inoltre, è possibile connettere con un solo abbonamento i dispositivi di tutta la famiglia: ben 10. Anche PureVPN come altre di questa lista offre la possibilità di usufruire del kill switch qualora la connessione sia instabile.

Questa VPN non è soltanto molto sicura, è anche piuttosto economica se si sa quale piano scegliere. Il piano mensile ha un costo di 10,55 euro al mese, quello annuale di 3,24 euro al mese e quello quinquennale di 1,26 euro al mese.

Prima di comprare il servizio è possibile sfruttare una prova gratuita di 7 giorni. Se non ci si vuole abbonare sarà sufficiente disdire l’abbonamento prima della fine della prova.