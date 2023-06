Le migliori università italiane e del mondo, la classifica aggiornata

Decidere l’Università presso la quale continuare il proprio percorso di studi è sicuramente un momento molto delicato per ogni studente: l’ambiente universitario e i professori che vi insegnano, infatti, possono essere decisivi per la formazione dei ricercatori, letterati, insegnanti, ingegneri e dottori di domani.

La scelta dell’Università è quindi un momento importante nel quale ogni studente e studentessa deve prendere in considerazione le proprie esigenze e cercare l’Università che meglio corrisponda ai propri bisogni di natura sociale, economica e di studio.

È altrettanto naturale - e sicuramente un altro valido criterio - poi desiderare di frequentare le migliori università, in modo da poter accedere ai corsi più aggiornati e avanguardistici. A questo, però, ci si potrebbe interrogare su quali siano le migliori università in Italia e nel mondo.

Una domanda valida alla quale ogni anno prova a dare una risposta QS Quacquarelli Symonds, un’azienda britannica di analisti globali dell’istruzione superiore. L’autorevole azienda d’Oltremanica anche nel 2023 ha pubblicato la QS World University Rankings, una vera e propria classifica che ha preso in esame 1.400 università di tutto il mondo giudicate in base a sei parametri:

il giudizio dei colleghi;

il giudizio delle aziende;

citazioni per docente;

il rapporto studenti-professori;

proporzione docenti internazionali;

proporzione studenti internazionali.

La classifica è aggiornata costantemente ed è già possibile conoscere la classifica delle migliori università del 2024. Purtroppo, anche quest’anno nessuna università italiana è rientrata tra le migliori 100 università al mondo, ma è possibile osservare un miglioramento, con numerose università italiane che hanno scalato i gradini della classifica.

A questo punto, prima di procedere all’immatricolazione presso un ateneo, sarebbe bene consultare la classifica delle migliori università in Italia e all’estero.

Migliori Università 2024 in Italia: la classifica

Come anticipato nessuna nessuna tra le università italiane si è posizionata nella Top 100 del QS ranking, ma allargando la classifica è possibile annotare almeno 3 università nella top 200 e 14 nella top 500, senza contare che, se si confrontano le posizioni ottenute nella classifica mondiale del 2023, è possibile notare un netto miglioramento.

Solo guardando la prima università d’Italia, il Politecnico di Milano, posizionatosi 139° nella classifica del 2023, quest’anno ha superato oltre 10 posizioni, arrivando 123°. Ecco la classifica aggiornata al 2024:

Università Classifica 2024 Classifica 2023 Politecnico di Milano 123 139 Università di Roma La Sapienza =134 171 Alma Mater Studiorum di Bologna =154 167 Università di Padova 219 243 Politecnico di Torino 252 325 Università di Milano =276 324 Università di Napoli Federico II 335 416 Università di Pisa =349 404 Università di Firenze =358 460 Università di Torino =364 475 Università di Trento =429 457 Università degli Studi di Pavia =469 561-570 Università di Milano-Bicocca =481 601-650 Università di Roma Tor Vergata =489 499 Università Cattolica del Sacro Cuore =505 511-520

*l’uguale (=) indica una posizione pari merito.

Migliori università 2024: la classifica mondiale aggiornata

Se invece si desidera viaggiare e frequentare le migliori università all’estero, in modo da poter esercitarsi e perfezionare una seconda lingua, bisognerà guardare alla classifica globale. Di seguito riportiamo le prime 10 università migliori nel mondo

Massachusetts Institute of Technology- MIT (Usa)

University of Cambridge (UK)

University of Oxford (UK)

Harvard University (Usa)

Stanford University (Usa)

Imperial College London (UK)

ETH Zurich (Svizzera)

Università nazionale di Singapore

UCL (UK)

University of California, Berkeley (USA)

Come lo scorso anno, anche in questo 2024 si conferma al primo posto il MIT (Massachussetts Institute of Technology) di Boston. Al secondo posto della classifica delle migliori università al mondo sale invece la britannica Cambridge, seguita dalla Oxford University, mentre sono usciti fuori dal podio i famosi atenei statunitensi Harvard e Stanford.

Infine, nel caso in cui si desideri frequentare la migliore università di un determinato paese, esempio la Francia, basterà modificare i parametri di ricerca sul sito (qui), indicando uno o più paesi.