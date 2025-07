Qual è il miglior detersivo per la lavatrice? La classifica aggiornata

Qual è il miglior detersivo per la lavatrice? Forse per alcune persone la scelta può sembrare banale, ma le implicazioni per l’ambiente, sulla pelle e la stessa efficacia sui capi sono questioni da non sottovalutare e che cambiano sensibilmente a seconda del prodotto.

Scegliere il marchio di detersivo giusto richiede attenzione e non si parla solo della rimozione delle macchie, ma anche agli effetti ambientali e alle possibili reazioni allergiche.

Altroconsumo da tempo conduce test approfonditi su diversi marchi, rivelando quali detersivi si distinguono per qualità e impatto ambientale e quali invece sarebbe proprio meglio evitare.

Ecco allora una guida per orientarsi tra i migliori e i peggiori detersivi per lavatrice.

I migliori detersivi per lavatrice Secondo il test di Altroconsumo i migliori detersivi per la lavatrice non appartengono ai brand più pubblicizzati - come ad esempio Dash o Dixan -, ma si trovano tra le etichette ecologiche o le marche dei supermercati. Ecco le scelte considerate più valide: Carrefour Eco Planet Lavatrice - Mughetto e Lavanda : questo detersivo liquido ha ottenuto 73 punti su Altroconsumo, risultando il miglior prodotto sia per qualità che per sostenibilità ambientale. È considerato un ottimo acquisto green per l’attenzione agli ingredienti e l’impatto ridotto sull’ambiente.

: questo detersivo liquido ha ottenuto 73 punti su Altroconsumo, risultando il sia per qualità che per sostenibilità ambientale. È considerato un ottimo acquisto green per l’attenzione agli ingredienti e l’impatto ridotto sull’ambiente. Crai Eco Detersivo Lavatrice Ipoallergenico: ha ottenuto 72 punti e anche questo è consigliato per chi ha una pelle sensibile. Offre una buona efficacia senza risultare aggressivo sui tessuti o sull’ambiente. Questi sono i migliori dieci detersivi per la lavatrice stando alla classifica 2025 di Altroconsumo. Carrefour Eco Planet Lavatrice Mughetto e Lavanda – 74 punti Crai Eco Detersivo Lavatrice Ipoallergenico – 72 punti Eco (Pam&Panorama) Lavatrice Freschezza Fiorita – 67 punti Green Emotion Lavatrice Lavanda – 67 punti Sonett (Naturasì) Lavanda – 67 punti Everdrop Detersivo Lavatrice Universale – 67 punti Formil (Lidl) Capsule 5 in 1 – 66 punti Coop Casa 3 Azioni Hygiene – 66 punti Coop Gli Spesotti Detersivo Lavatrice – 65 punti Coop Vivi Verde Lavatrice Liquido – 65 punti Esselunga Per Chi Ama La Natura Lavatrice Ipoallergenico – 65 punti Conad Verso Natura Lavatrice Lavanda – 65 punti In generale, tutti questi prodotti hanno una buona efficacia sulle macchie, funzionano bene nel rispetto dei colori e hanno un ridotto impatto ambientale. leggi anche A quanti gradi impostare la lavatrice per lavare bene e spendere poco

I peggiori detersivi per lavatrice Ma quali sono invece i detersivi da non comprare? Questi sono gli otto detersivi che non hanno raggiunto il punteggio di 50 nella valutazione di Altroconsumo. Sole Bianco Splendente 3in1 – 49 punti Dixan Power Caps Classico – 48 punti Tandil (Aldi) Detersivo in Polvere Universale – 47 punti Bio Presto Total 4+1 Classico – 46 punti Sole 3in1 Bianco Splendente – 43 punti Coop Gli Spesotti Lavatrice Liquido Classico – 42 punti Lysoform Detersivo Igienizzante Classico – 41 punti Quanto alla metodologia, i test simulavano lavaggi a 30 °C su macchie comuni (caffè, grasso, vino…) rispettando dosi consigliate, valutando efficacia di lavaggio (76 %), impatto ambientale (20 %) ed etichettatura (4 %).