Sarà un aprile fresco e instabile. Sono queste le previsioni dei meteorologi per questo mese primaverile. Una notizia che se inizialmente potrebbe sembrare non positiva in realtà nasconde i propri vantaggi. Un clima instabile e fresco infatti potrebbe aiutare a contrastare la siccità dilagante nella nostra penisola, basti considerare che il fiume Po è ai suoi minimi storici e che si preannuncia un’estate torrida e infuocata, con frequenti picchi fino ai 40°C.

Ecco quindi che la notizia di rovesci improvvisi, anche durante il weekend, in tutta la penisola può essere tollerata - se non accolta di buon grado. La giostra dei cicloni continuerà, quindi, a mantenere instabile tutto il mese. Infatti, dopo un primo ciclone che ha portato maltempo nelle scorse giornate al Centro-Nord si avvicina una nuova bassa pressione in arrivo dal Nord Atlantico.

A spiegare le attuali condizioni meteorologiche in Italia è stato il fondatore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò il quale ha confermato un clima instabile nelle prossime ore con possibili rovesci fino alla tarda mattinata sul Nord-Est. Maltempo che potrebbe espandersi in breve tempo a macchia di leopardo verso le zone centro-meridionali. È quindi opportuno conoscere come sarà il tempo in questo weekend del 14-16 aprile e quali saranno le regioni più esposte al rischio di pioggia.

Meteo weekend con maltempo: le regioni più a rischio pioggia

Stando alle ultime proiezioni del meteo, in realtà potenzialmente numerose sono le regioni a rischio pioggia: tutto dipende dal giorno che si prende in considerazione. È quindi opportuno studiare i dettagli.

Venerdì 14. Al nord: temperature in ripresa ultime piogge e nevicate al Nord Est con rovesci su Veneto, Friuli Venzia-Giulia ed Emilia Romagna. Al centro: variabilità perturbata con possibili rovesci in Abruzzo e neve sull’Appennino dai 1500 metri circa. Al sud temperature in calo con piogge sparse in graduale intensificazione su Campania e Calabria che dovrebbero estendersi fino in Puglia.

Sabato 15. Al nord irregolarmente nuvoloso e piogge in arrivo in Liguria. Al centro si osserveranno rovesci e temporali sulle a tratti anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate, specialmente nelle regioni tirreniche. Al sud rovesci sparsi localmente intensi in Campania, fino a giungere in Puglia, mentre in Sardegna il tempo sarà variabile con rovesci intermittenti.

Domenica 16. Al nord piogge sparse a sud del fiume Po sulle Prealpi e Appennino Emiliano. Al centro il tempo si manterrà instabile sulle regioni adriatiche, specialmente in Abruzzo. In tutto il sud tempo diffusamente instabile con piogge e rovesci anche temporaleschi, specialmente in Sicilia e Sardegna.

Meteo weekend con maltempo: i benefici per l’ambiente

Dopo un venerdì di tregua, seppur con piogge e nevicate residue al Nord-Est, fino agli 800 metri come in inverno, avremo un weekend, quindi, di chiaro stampo primaverile. Come ricorda Sanò la primavera in Italia non è sinonimo di caldo e di alta pressione, anzi. In ogni caso quest’anno il mese di aprile porterà con se condizioni quasi autunnali.

Eppure tale notizia viene accolta di buon grado dagli esperti, in quanto il maltempo potrà essere a beneficio dell’ambiente. Infatti Piogge sparse - non troppo intense - e temperature intorno ai 20 gradi sono le benvenute, poiché potrebbero contrastare la siccità dilagante nella nostra penisola; basti pensare che il Po ormai si trova ai minimi storici, se non a livello siccitoso, così come il lago Trasimeno in Umbria che ristagna ai livelli più bassi dal 2019. Ecco quindi che le piogge potrebbero aiutare l’ambiente ormai vittima del cambiamento climatico.