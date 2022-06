Allerta meteo: super caldo in arrivo nel week end, ma c’è un’insidia. Corazzon, 3B Meteo: «Ecco dove pioverà»

Meteo week end 17-19 giugno: sole protagonista per tutto il fine settimana, con temporali passeggeri in agguato in alcune zone d’Italia. Il caldo anomalo continua a mordere e quello in arrivo si preannuncia l’ennesimo fine settimana con temperature decisamente estive (anche se tecnicamente l’estate comincerà il 21 giugno).

Ma c’è un’insidia. In alcune zone della penisola potranno scoppiare brevi temporali improvvisi. Quindi occhio al meteo e ombrelli alla mano. Ne abbiamo parlato con Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: «Gran caldo, ma acquazzoni improvvisi. Ecco dove».

Meteo venerdì 17 giugno, gran caldo e qualche acquazzone

Sole, caldo e afa. L’estate quest’anno è arrivata decisamente in anticipo e sembra non volerci abbandonare più. Anche il week end in arrivo sarà caratterizzato da temperature superiori alla media. Ma in alcune zone d’Italia sarà comunque presente della variabilità, con temporali improvvisi.

«Oggi, venerdì 17 giugno - spiega Corazzon - sarà l’unico giorno un filino variabile. Si potranno registrare temporali di passaggio nelle zone interne del sud. La variabilità potrà risalire fino alla fascia costiera della Campania e del Lazio. Nel tardo pomeriggio possibile breve acquazzone anche su Roma. Le regioni interessate dai rovesci di passaggio sono Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia».

La variabilità non colpisce invece il nord, dove sole e gran caldo continuano a farla da padrone. «Anche oggi - continua il meteorologo di 3B Meteo - tocchiamo i 35 gradi all’ombra. Ma al sole e con la sensazione di umidità, sulla pelle la temperatura percepita è di 37-38 gradi. Al centro sud siamo nella norma, 32-33 gradi. Non si tratta di un caldo record».

Meteo week end 18-19 giugno, tutti al mare

Il fine settimana in arrivo si preannuncia dunque come un vero e proprio week end estivo, nonostante tecnicamente l’estate inizi martedì 21 giugno. «Week end estivo in tutta Italia - prosegue Corazzon -. Solo la Sicilia sarà interessata da qualche breve temporale. Ma roba da mezz’ora. Già da sabato caldo marcato al nord. Domenica poi l’afa si farà sentire anche al centro. Il caldo morderà anche nelle ore serali nelle grandi città, la notte al nord saremo sopra i 30 gradi».

Caldo anomalo: allerta acqua al nord

Già dallo scorso mese di maggio, la colonnina di mercurio è arrivata a toccare quota 35 gradi. Un caldo decisamente anomalo e fuori stagione. «Non si tratta di un clima normale - spiega Corazzon - non solo per le temperature sopra la media, ma anche perché non piove. Il nord ha grossi problemi di acqua e alcuni comuni hanno già chiuso i rubinetti nelle ore serali. E non pioverà ancora per un bel po’».

E anche la prossima settimana si preannuncia rovente. «La prossima settimana - aggiunge il meteorologo di 3B Meteo - anche il sud vedrà l’aumento delle temperature. Si suderà parecchio».

Si rischia dunque un’estate bollente come quella del 2003. Conclude Corazzon: «Ci sono molte indicazioni in tal senso. Potrebbe essere un’estate a quei livelli. Ma non solo da noi si raggiungono temperature record. In questi giorni in Francia e Spagna sono stati registrati 42-42 gradi. Un super caldo».