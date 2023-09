Si è osservata un’inaspettata svolta meteo nel Nord Italia.

L’alta pressione africana ha perso terreno, aprendo la strada all’arrivo di una nuova perturbazione che ha portato con sé temporali, grandine e forti raffiche di vento, con il rischio di fenomeni particolarmente intensi come il downburst, come spiegato dagli esperti de IlMeteo.it.

E se il peggio si è verificato tra giovedì e venerdì, il weekend potrebbe essere a rischio per alcune zone d’Italia, con temporali e piogge sparse. È opportuno vedere quindi cosa accadrà in Italia questo week end e dove si possono verificare grandinate e downburst.

Rischio di Downburst: cos’è e cosa fare

In alcune zone d’Italia i temporali potrebbero portare con se i downburst, un evento che si manifesta quando una colonna d’aria fredda si precipita rapidamente verso il suolo e, al contatto, provoca una sorta di “esplosione” orizzontale, generando forti raffiche di vento (superando anche i 100 km/h) e acquistando, talvolta, un moto vorticoso.

La principale differenza rispetto alle trombe d’aria è che mentre queste ultime si sviluppano su un asse verticale, i downburst si propagano a livello del suolo da cui le correnti iniziano a muoversi in tutte le direzioni in modo radiale, fino a generare moti vorticosi nei casi peggiori.

Le precauzioni da adottare sono pressoché analoghe a quelle raccomandate in caso di bufere, tornado e terremoti. Principalmente, è importante ripararsi in una struttura solida, meglio ancora se sotterranea, evitando la vicinanza a oggetti in pericolo caduta e alimentazione elettrica. È preferibile non utilizzare i veicoli, facilmente ribaltabili dai fenomeni di alta intensità, ed evitare le aree aperte.

Meteo, rischio grandine e downburst nel weekend: ecco dove

L’attuale fase di instabilità al Centro-Nord proseguirà anche, sabato 16 settembre, quando un’altra perturbazione proveniente dalla Spagna raggiungerà e attraverserà le regioni centro-settentrionali portando altre piogge o temporali per lo più concentrati tra il Nord-Ovest, l’Emilia e parte del Centro con rischi di downburst o addirittura forti grandini. Mentre domenica 17 il rialzo della pressione atmosferica anche al Centro-Nord favorirà una giornata per lo più stabile e abbastanza soleggiata su tutta la penisola. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà questo weekend.

Sabato 16 settembre. Al Nord-Ovest sono previste piogge sparse, con temperature in calo e il rischio di rovesci o temporali tra Liguria e Lombardia. Nuvoloso anche il Nord-Est, il Centro e la Sardegna con tempo instabile associato temporali o rovesci su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria ed Appennino centrale. Mentre il Sud e la Sicilia potranno godersi una giornata soleggiata con punte fino ai 31-33 °C.

Domenica 17 settembre. Prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Sud e nelle Isole, mentre al Centro-Nord si registrerà un miglioramento, con nuvolosità sparse ma senza rovesci. In generale si osserverà un diffuso aumento delle temperature con massime per lo più oltre la norma e con punte intorno 35°C sull’ovest della Sardegna per effetto di venti di Scirocco.

Ma il sereno al Nord avrà vita breve. Già lunedì 18 un’altra perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali e la Liguria, mentre al Sud l’alta pressione manterrà condizioni stabili con un rialzo delle temperature sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali. Se quindi inizialmente i meteorologi avevano previsto l’arrivo di temperature autunnali per questo weekend, con un abbassamento delle temperature, questo sarà vero solo in parte e principalmente al nord dove la perturbazione del 18 settembre, porterà con sé un clima autunnale, ma è ancora presto per dire se questo sarà l’inizio ufficiale per l’autunno.