Meteo Pasqua e Pasquetta, arrivano acquazzoni e vento freddo. Corazzon, 3B Meteo: «Ecco dove pioverà»

Meteo di Pasqua e Pasquetta, ecco che tempo farà. È partito il conto alla rovescia per l’arrivo delle festività pasquali 2022. Festività durante le quali milioni di italiani si muoveranno per trascorrere qualche giorno di relax o per la tradizionale scampagnata del Lunedì dell’angelo. Ma che tempo farà?

Se le giornate che precedono le feste saranno caratterizzate da una zona di alta pressione, con un tempo prevalentemente bello su tutta l’Italia, da sabato 16 aprile la situazione cambia su parte della penisola e arriva qualche pioggia. Ne abbiamo parlato con Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo.

Meteo di Pasqua e Pasquetta 2022

Mancano pochi giorni alla Pasqua e la domanda che imperversa in questo periodo dell’anno è sempre la stessa: «Che tempo farà? Piove a Pasquetta?». Ci spiega tutto Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: «Questi giorni di avvicinamento alla Pasqua saranno caratterizzati da una zona di alta pressione, con un tempo nel complesso bello su tutta Italia. Saranno presenti solo delle velature di passaggio, nuvole alte».

Giovedì 14 e venerdì 15 aprile questa nuvolosità sarà più compatta al centro sud. «Le nuvole - continua Corazzon - saranno piene di sabbia che arriva dal Sahara, per questa ragione il cielo avrà un colore giallognolo. Fino a venerdì le temperature resteranno miti, con le massime oltre i 20 gradi. In alcune zone si toccheranno perfino i 25 gradi. Al centro sud il vento da sud est si farà sentire ancora. Ma con il rialzo delle temperature non sarà fastidioso».

Ma cosa succede nel week end di festa? Correnti da nord est causano un calo delle temperature su tutta Italia. «Arrivano correnti da nord est sull’Italia - spiega Corazzon - che generano un’aria freddina tra sabato, domenica e lunedì. È previsto nel fine settimana un calo delle temperature di 4-5 gradi. Il clima rimarrà comunque accettabile, con le massime sui 18-20 gradi. Al centro sud, il vento che stavolta arriva da nord est accentuerà il calo delle temperature. Serviranno felpa e giubbino, ci sarà un’aria più frizzantina».

Pasqua bagnata, ecco dove arriva la pioggia. E Pasquetta?

Il vento proveniente da nord est non causerà solo l’abbassamento delle temperature in tutta Italia, ma nel giorno di Pasqua porterà anche qualche acquazzone su parte dello stivale. «Il vento freddino - conclude Corazzon - porterà acquazzoni sul medio Adriatico (Marche, Abruzzo, Molise) e sud. Mentre nel resto d’Italia la Pasqua sarà bella. Pasquetta bello dappertutto, anche se il vento lambirà ancora il centro sud. Anche a Pasquetta una felpa è consigliata».