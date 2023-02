Meteo, gelo dalla Russia e choc termico: ecco quando e conseguenze per l’Italia

Lo scorso mese di gennaio è stato davvero molto freddo con l’inverno che ha fatto capolino con decisione sul nostro paese. A partire dalla metà dello scorso mese le temperature sono scese anche al di sotto della media stagionale in alcune zone e le nevicate sono scese abbondanti su tutto l’arco alpino ed appenninico creando non pochi disagi.

A fine mese abbiamo detto addio ai famosi giorni della merla che in genere sono considerati i più freddi dell’anno. Da questa settimana il clima sembra averci dato una tregua e sul nostro paese sta resistendo un cielo sereno e soleggiato con temperature anche gradevoli nelle ore più calde della giornata.

Ma sarà meglio non abituarsi e a non credere che l’inverno sia già alle spalle perché, come detto dai meteorologi, nei prossimi giorni la situazione è destinata a cambiare con temperature in picchiata e neve anche a bassa quota. Vediamo da quando.

Gelo in arrivo dalla Russia: ecco da quando

Stando alle previsioni dettate da ilmeteo.it ci attenderà un fine settimana soleggiato su tutta la penisola grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre su tutto il territorio. Saranno attese locali nubi soltanto sulla zona tirrenica e vento sulle Alpi ma per il resto saranno giornate ideali per una gita fuori porta per la totale assenza di precipitazioni. Ma attenzione perché già da lunedì le cose potranno cambiare. Questo perché è atteso l’arrivo di una perturbazione dalla Russia che porterà sul nostro paese gelo e neve.

Le temperature scenderanno anche di 8-10 gradi rispetto a quelle attuali e il freddo risulterà più incisivo soprattutto sul versante adriatico a causa della persistenza di forti venti di bora e grecale.

Preoccupano poi le precipitazioni nevose attese in abbondanza sulle Alpi ma anche a bassa quota in pianura e al centro sud. Su questo aspetto ci sono diverse previsioni. C’è chi prevede precipitazioni nevose anche sulla capitale ad esempio per venerdì 10 febbraio, chi invece crede che le nevicate interesseranno soltanto il versante adriatico. Staremo a vedere nei prossimi giorni con previsioni più attendibili che cosa effettivamente accadrà ma di sicuro tornerà il freddo su tutta la nostra penisola.

Previsioni del week end

In attesa del peggioramento delle condizioni meteo possiamo goderci questo fine settimana che vedrà nella giornata di venerdì 3 febbraio tempo soleggiato al nord con qualche banco di nebbia notturno, al centro e al sud sole con meteo a tratti variabile soprattutto tra Puglia e Calabria. Sabato 4 febbraio le condizioni meteo sulla nostra penisola saranno molto simili: sole e qualche nebbia al mattino al nord, bel tempo con qualche nuvola su Toscana al centro e al sud.

Da domenica sera poi ci sarà l’arrivo della perturbazione fredda dalla Russia che inizierà a portare un graduale peggioramento e abbassamento delle temperature con possibili precipitazioni al nordest, con il rischio pure di nevicate fino a quote molto basse. Al mattino però ci sarà ancora bel tempo e assenza di precipitazioni con temperature che arriveranno nelle ore più calde anche a 14-15 gradi soprattutto al sud e sulle isole maggiori.