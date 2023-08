Meteo Ferragosto 2023, Italia spaccata: caldo e temporali, quali sono le zone a rischio?

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico ha portato a fluttuazioni decisamente ampie nelle condizioni meteo. Ciò può spesso tradursi in eventi climatici imprevedibili, come ondate di calore intense o forti temporali. Anche a Ferragosto.

Agosto inoltre è un mese spesso caratterizzato da variazioni climatiche influenzate sia da fattori quali le correnti e la pressione atmosferica sia dalla presenza di sistemi di alta e bassa pressione.

Questa varietà - anche quest’anno - porterà a condizioni meteo piuttosto diverse da una località all’altra della penisola. Vediamo quindi che cosa dicono gli esperti e i meteorologi a riguardo.

Qui di seguito le ultime previsioni meteo per martedì 15 agosto 2023.

Perturbazioni estive: dove pioverà a Ferragosto?

La fine dell’estate nell’immaginario collettivo è spesso associata a un clima tipicamente caldo. Sole brillante, cieli azzurri e temperature elevate sono spesso la norma. Tuttavia, non è raro che si verifichino dei temporali estivi, anche piuttosto violenti ed improvvisi. Le notizie delle ultime settimane del resto lo hanno confermato.

Sarà questo il caso - ancora una volta - di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e tutto il Nord Italia che, come riportano gli esperti de IlMeteo.it, “rischia di trovarsi in una sorta di zone di convergenza dove interagiscono masse d’aria completamente diverse e dal cui contrasto possono scaturire eventi meteo estremi.” Queste quindi le zone considerate al momento a maggior rischio di grandinate, alluvioni lampo e forti colpi di vento.

La perturbazione temporalesca nello specifico è attesa tra il pomeriggio e la sera di martedì 15 agosto e dovrebbe progressivamente attenuarsi nei giorni successivi. Correnti più fresche in discesa dal nord Atlantico arriveranno infatti a partire da mercoledì 16 agosto. Fino ad allora, anche a fronte di possibili piogge, i meteorologi parlano ugualmente di massime di 36 gradi a Bolzano, in Trentino Alto Adige, 35 nella città di Bologna, in Emilia Romagna e anche di possibili picchi di 34 gradi a Milano, capoluogo della Regione Lombardia.

Temperature 15 agosto 2023: cosa dicono le previsioni meteo

I meteorologi inoltre affermano che, nel resto dello Stivale, dopo un brusco calo termico, si prospetta all’orizzonte un ritorno dell’alta pressione che si protrarrà anche oltre la giornata di Ferragosto.

Più in generale si registrerà un’ondata di caldo in diverse aree del nostro Paese. Nelle zone del Centro-Sud in particolare troverà spazio il ritorno dell’anticiclone africano che si espanderà poi sempre più sul bacino del Mediterraneo. L’aria calda, proveniente dal cuore del Deserto del Sahara, porterà con sé non solo tanto sole, ma anche punte massime di temperature che «saliranno velocemente ben oltre i 35°C durante le ore pomeridiane». Per città come Firenze e Roma per il giorno di Ferragosto sono previsti picchi fino a 37 gradi mentre a Perugia si arriverà con facilità a 32 gradi.

In particolare, dicono le news, le aree più colpite da questo gran caldo saranno quelle dei settori tirrenici e le zone interne di Sardegna e Sicilia. Lo previsioni per le isole maggiori parlano di punte di massima di 40-42 gradi. A tutti gli effetti la terza ondata di calore di questa estate.